Курсанта Военной академии обвинили в подготовке теракта с помощью тележки с мороженым

"5 апреля 2017 года поступила информация о том, что у курсанта Осипова были найдены записи, в которых планировался захват оружейной комнаты и казармы. В связи с чем мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены", - заявил Круть в ходе выездного заседания Московского военного окружного суда в Петербурге, сообщает портал Newsru.com.

По словам Крутя, основной план Осипова состоял в том, чтобы поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее. Молодой человек якобы должен был изготовить напалм, "которым он собирался поливать из окон".

"Второй план был таким - он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал (в дневнике), что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова", - добавил Круть.

По словам представителя государственного обвинения, Осипов готовил теракт, "желая самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также в целях дестабилизации органов власти Российской Федерации". Сам 19-летний курсант вину не признает.

Напомним, Осипова задержали 10 апреля прошлого года вскоре после теракта в метро Санкт-Петербурга. Как уточнялось, его заподозрили в содействии терроризму из-за того, что он скачал на свой телефон книгу "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", включенную в Федеральный список экстремистских материалов.

Следствие утверждало, что в январе 2017 года Осипов якобы ездил в Рязань и принял там ислам. Однако курсант опровергает эти сведения и указывает, что считает себя атеистом, а в Рязани никогда не был. По его словам, он с 2010 года готовил себя к службе родине и хотел быть полезным стране.

В середине мая курсант написал письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его истории. "Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы. Я всегда гордился русским разведчиком [Николаем] Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране. Но все мои мечты рухнули 4 апреля, когда на занятиях в академии преподаватель обнаружил у меня лист из тетрадки, на котором я нарисовал схему нашей казармы", - рассказывал Шойгу курсант. По его словам, он нарисовал план, когда размышлял о методах ее защиты после теракта в петербургском метро и нападения на воинскую часть в Чечне.

Позже 4 апреля, по словам Осипова, с ним встретился сотрудник ФСБ и попросил его рассказать, что он делал бы на месте террористов, пообещав никому не сообщать об этом разговоре. "Я много знаю историй из книг и фильмов про диверсантов, поэтому стал придумывать разные ситуации, как бы я поступил на месте террористов", - поделился курсант. "Я подумал, что меня вербуют, поэтому старался показать себя в нужном им виде, так как хотел служить после академии в ФСБ. При ответе на вопросы я что-то придумывал либо вспоминал про случаи из книг и фильмов про диверсантов", - рассказал Осипов.