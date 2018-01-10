Очаровательный кризис личности: теленок считает себя собакой
10 января 2018 г., 16:25
У четырехмесячного теленка Джеймса кризис личности, он считает себя коровой, пишет Lemmik.
Владельцы Джеймса считают, что при рождении он не получил достаточно кислорода и нуждается в особой заботе, поэтому теленок вырос в домашних условиях вместе с собаками владельцев.
Джеймс не очень хочет играть с другими животными, но ничего страшного — он весело бегает по кругу со своими друзьями щенками. Смотрите галерею и видео!