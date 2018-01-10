Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Очаровательный кризис личности: теленок считает себя собакой

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

У четырехмесячного теленка Джеймса кризис личности, он считает себя коровой, пишет Lemmik.

Владельцы Джеймса считают, что при рождении он не получил достаточно кислорода и нуждается в особой заботе, поэтому теленок вырос в домашних условиях вместе с собаками владельцев.

Джеймс не очень хочет играть с другими животными, но ничего страшного — он весело бегает по кругу со своими друзьями щенками. Смотрите галерею и видео!

Наверх