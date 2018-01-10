Заслуженный полицейский пес Комо вышел с почестями на пенсию

Кинолог Рауно Раммо и Комо начали вместе работать на кордоне Саатсе, кроме охраны границы и поисков пропавших людей почти за 10 лет работы острый нос Комо помогал также находить и, например, контрабандные сигареты.

„В течение всего этого времени Комо был мне хорошим коллегой и, можно сказать, сыном, мы с ним вместе и на работе, и дома. Он мой друг, которому я всегда могу доверять и который никогда меня не подводил", – говорит о своем заслуженном воспитаннике Рауно Раммо.

"За эти годы Комо достиг многого и он может спокойно отправиться на заслуженный отдых, тем более, что у него есть достойный приемник", – сказал руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель на торжественном мероприятии провода служебной собаки на пенсию. Вместе с Комо в семье кинолога Рауно Раммо подрастает молодая служебная собака Дакс, на счету которого уже есть несколько достижений.

Кроме достижений в работе, Комо неоднократно успешно выступал на международных профессиональных соревнованиях служебных собак и провозил домой кубки и медали. На мероприятии, устроенном в его честь, Комо еще раз продемонстрировал, что и в почтенном возрасте он точно выполняет команды и задания своего кинолога.

Префект Валло Коппель и майор полиции Тыну Тянав передали Комо и Рауно Раммо подарки и сувениры от коллег из Департамента полиции и погранохраны в знак благодарности за проделанную работу.