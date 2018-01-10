Число жителей Ида-Вирумаа сократилось почти на 6000 человек
10 января 2018 г., 16:46
По данным МВД, в Ида-Вирумаа по состоянию на 1 января 2018 года проживало 142 562 человека. Это на 5892 жителя меньше, чем было в начале 2017 года (148 454 человек), передает rus.err.
Объясняется большее сокращение числа жителей Ида-Вирумаа в 2017 году тем, что уезд в ходе административной реформы потерял три волости, которые присоединились к самоуправлениям в соседних уездах.
В СМИ представители местных властей объясняли сокращения численности жителей тем, что они уезжают в Таллинн и Тарту. Однако по данным Департамента статистики, в 2017 году без учета декабря, данных за который еще нет, умерло 2056 человек, а родилось 947 детей.