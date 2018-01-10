В Эгейском море сухогруз врезался в десантный корабль ВМФ России «Ямал»

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана I ранга Вячеслава Трухачева, это произошло в 07:00 по местному времени, когда "Ямал" проходил пролив Карпатос в 9-10 милях южнее острова Родос, сообщает Newsru.com.

"Орка-2" шел из Египта в Турцию и столкнулся с десантным кораблем, который направлялся из Севастополя в Средиземное море.

"В результате столкновения никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения", - сообщил Трухачев.

По его словам, авария произошла по вине сухогруза, который нарушил международные правила предупреждения столкновений судов в море. "Орка-2" следовал параллельным курсом и стал совершать обгон "Ямала", однако при этом резко изменил курс вправо и врезался в десантный корабль.

Трухачев сообщил, что российской стороной было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного, передает "Интерфакс" .

Ранее в среду информированные источники сообщили "Интерфаксу", что "Ямал" получил некритичные повреждения.

"Ямал" 23 декабря через черноморские проливы проследовал в Сирию, до этого он перевозил груз в эту страну в ноябре 2017 года. БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами.

Длина большого десантного корабля проекта 775 "Ямал" - 112,5 м, ширина - 15 м. Экипаж - 98 человек. На вооружении корабля стоит артиллерия и зенитная артиллерия, а также ракетное, радиолокационное и радиоэлектронное вооружение.