Дебош на корпоративе: игроки омского "Авангарда" избили друг друга и жен

Дебош на корпоративе: игроки омского "Авангарда" избили друг друга и жен1
10 января 2018 г., 17:03
Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось даже вызывать скорую помощь.
Также пострадала и жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.
Последствия драки можно было увидеть на лице у Стася на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.
Ранее со скандалом был уволен главный тренер команды белорус Андрей Скабелка, которого 16 игроков команды обвинили в постоянном унижении их человеческого достоинства