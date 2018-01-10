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Дебош на корпоративе: игроки омского "Авангарда" избили друг друга и жен

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игроки омского "Авангарда" | ФОТО: Vladislav Timashev/Sputnik

Хоккеисты «Авангарда» устроили драку на новогоднем корпоративе.

Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось даже вызывать скорую помощь.

Также пострадала и жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Последствия драки можно было увидеть на лице у Стася на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.

Ранее со скандалом был уволен главный тренер команды белорус Андрей Скабелка, которого 16 игроков команды обвинили в постоянном унижении их человеческого достоинства

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