Дебош на корпоративе: игроки омского "Авангарда" избили друг друга и жен

Нападающий омского клуба Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось даже вызывать скорую помощь.

Также пострадала и жена Стася Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. Она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

Последствия драки можно было увидеть на лице у Стася на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.

Ранее со скандалом был уволен главный тренер команды белорус Андрей Скабелка, которого 16 игроков команды обвинили в постоянном унижении их человеческого достоинства