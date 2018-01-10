Тынисте рассказал, когда придется задуматься о снижении акциза на топливо

Тынисте рассказал, когда придется задуматься о снижении акциза на топливо1
10 января 2018 г., 17:06
Если подорожание нефти продолжится, придется рассмотреть вопрос о снижении акциза на топливо, сказал министр финансов Тоомас Тынисте.
"Мы должны учитывать, что при совместном влиянии цен на мировом рынке и акциза моторное топливо должно быть доступно для жителей Эстонии", – сказал Тынисте ERR.
По словам министра, пока рано планировать понижение акциза, так как для этого цена должна подниматься в течение долгого времени.
«При формировании акцизной политики надо следить за происходящим на мировом рынке, но мы не можем реагировать на каждое изменение, которое там происходит. Такие изменения должны быть долгосрочными», – заверил он.