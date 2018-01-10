Нужна ваша помощь! Мужчина уехал на автомобиле и пропал

Пропавший Велло. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В 12.15 18 декабря в Пайде его запечатлела камера наблюдения на улице Ристику около дома номер 8. Мужчина управлял автомобилем Volkswagen Sharan бежевого цвета, регистрационный номер которого - 487MGV.

Вечером этого же дня около 17 часов мужчина говорил по телефону в Пярнуском уезде. Сигнал зафиксировала вышла Селья. После этого телефон Велло был выключен. Близкие и родные не могут с ним связаться.

Полиция пообщалась с местными жителями, просмотрела записи видеокамер города Пайде, а также проверила места в Ярваском и Пярнуском уезде, где мог находиться мужчина. Однако поиски результатов не дали. На данный момент нет оснований считать, что мужчина мог уехать за границу.

На мужчине в день исчезновения была лилова куртка в клетку. На ногах синие джинсы, на голове черная шапка. С собой у мужчины была черная компьютерная сумка. Рост Велло около 180-182 см.

Полиция просит всех, кто видел Велло или его автомобиль, позвонить по номеру телефона 5346 9990 или по короткому номеру 112.