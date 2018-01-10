Голосование по вотуму недоверия министру экономики Кадри Симсон провалилось

Инициированное оппозицией голосование по вотуму недоверия министру экономики Кадри Симсон (Центристская партия) в среду в Рийгикогу провалилось.
Как передала BNS пресс-служба парламента, инициированное фракциями Партии реформ, Свободной партии и Консервативной народной партии голосование по вотуму недоверия поддержали 44 депутата, против были 49, воздержавшихся не было. Еще один депутат не принял участие в голосовании. Всего в момент голосования в большом зале было 94 депутата.
С инициативой голосования оппозиция вышла в среду и, по предложению правительства, в тот же день Рийгикогу провел голосование.
Для того, чтобы вотум недоверия получил законную силу, необходима поддержка простого большинства членов Рийгикогу.
Симсон: представленный оппозицией текст заявления – сплошное недоразумение, пестрящее ложными фактами
Комментируя провалившийся вотум недоверия, который выдвинули оппозиционные политики, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что по-другому он закончится не мог, учитывая, что все предъявленные реформисты лже-претензии ранее уже были опровергнуты. По мнению Симсон, единственное объяснение вотуму заключается в том, что таким образом Партия реформ хотела всего лишь привлечь к себе внимание и показать дееспособность оппозиции.
«Если из-за отсутствия содержательных предложений у оппозиции не получается попасть в объективы телекамер, то единственный вариант инициировать вотум недоверия. Здесь либо пан, либо пропал, но зато внимание СМИ гарантировано. Какую вину мне вменяли, и какие претензии были у оппозиции – для меня, как и для многих других, остается загадкой.
Потому что представленный оппозицией текст заявления – сплошное недоразумение, пестрящее ложными фактами. Оппозиция решила поставить на кон все, в надежде, что хоть что-то да выстрелит и поэтому предъявили мне всевозможные претензии, которые, во-первых, не отвечают действительности и были опровергнуты, а во-вторых, многие из них базируются на наших разных политических взглядах. Поэтому я остаюсь при мнении, что оппозиция сама так и не поняла, в чем именно я им не угодила на посту министра экономики» - сказала Кадри Симсон сразу после того, как инициированный оппозицией вотум недоверия провалился. За него проголосовало 44 депутата, против было 49. Таким образом, вотум недоверия министру Кадри Симсон провалился.
Основными, притянутыми за уши претензиями, Кадри Симсон назвала опровергнутые еще в прошлом году обвинения, касающиеся дотаций на разведение породистых свиней, а также лживые утверждения в желании обогатить перевозчиков благодаря введению бесплатного уездного транспорта. Оппозиция также утверждала, что ж/д предприятие EVR CARGO обошло антироссийские санкции.
«Что касается бесплатного уездного транспорта, то соглашусь, в этом вопросе наше с реформистами мнение, действительно, расходится. Меня уже давно перестало удивлять безразличие Партии реформ к тому, что жизнь за пределами Таллинна, Тарту и Пярну вымирает, что за все годы нахождения у власти они не предприняли ничего, чтобы вдохнуть новую жизнь в деревнях и селах. Но это вовсе не значит, что новое правительство должно вести себя также, мы выбрали другой путь, направленный на развитие самоуправлений.
Абсолютно точно не отвечает действительности утверждение реформистов, что в результате запуска бесплатного транспорта обогатятся автобусные фирмы. Общеизвестный факт, что автобусные фирмы получает фиксированную плату, основанную на километраже, а самих перевозчиков выбирают по результатам публичного конкурса. Доходы перевозчиков не зависят от того, сколько пассажиров воспользовались их услугами, более того, заведомо лгут те, кто утверждает, что уездным транспортом никто не пользуется.
В прошлом году ими было совершенно свыше 18 миллионов рейсов. Эстония – это не только Таллинн или другие крупные центры. И если кто-то обвиняет меня в том, что я выступаю за развитием местной жизни, за развитие самоуправлений и уездов, то я буду лишь гордиться этим», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
Кроме вышеперечисленного, оппозиция предъявила претензии к Кадри Симсон относительно программы инвестиций в объекты инфраструктуры, конкретно речь шла об инвестициях в Хаапсалускую железную дорогу, порт Мынту и Пярнуский аэропорт. «Если инвестиционный план предыдущего правительства, возглавляемого реформистами, предусматривал лишь строительство шоссе Таллинн-Тарту, то новое правительство, возглавляемое Центристской партией, решило развивать инфраструктуру по всей Эстонии.
Что же касается Пярнуского аэропорта, то местные предприниматели неоднократно отмечали, что регион нуждается в развитии, а для привлечения туристов необходим нормальный аэропорт. Но без государственной поддержки сделать это невозможно. Еще больше меня поражают претензии к желанию восстановить ж/д сообщение с Хаапсалу.
Грустно и смешно слышать подобное от людей, которые входят в группу поддержки восстановления железной дороги Хаапсалу. В группу входит 42 человека, половина из которых – оппозиционные политики, которые выдвинули мне вотум недоверия. Складывается впечатление, что в эту группу оппозиционные политики вступили лишь для вида. В конечно итоге, наблюдая за поведением оппозиции, я все больше убеждаюсь, что принятые и принимаемые действующим правительством решения являются правильными и необходимыми и которых уж точно не нужно стесняться.
Я скорее испытываю чувство гордости за то, что у нынешней коалиции хватило смелости и ума смотреть в будущее и принимать решения, которые позволят Эстонии двигаться вперед. Это касается и инвестиций: мы не зацикливаемся лишь на строительстве шоссе Таллинн-Тарту. В целом, я бы хотела пожелать оппозиции сосредоточиться на реальных вещах и делах, которые способствует развитию Эстонии», - сказала Кадри Симсон.