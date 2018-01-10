Стало известно имя главного кандидата на должность командующего Силами обороны

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства обороны, в случае утверждения начальник главного штаба Сил обороны М. Херем сменит 5 декабря на этом посту генерала Рихо Терраса, который уходит в запас по выслуге лет.

"Мартин Херем - лучший из нескольких очень хороших кандидатов. В его пользу говорят как личные качества, так и военные навыки. В ходе своей долгой карьеры он доказал способность содержательно развивать систему государственной обороны, основанной на модели резервной армии", - сказал министр обороны.

Командующий Силами обороны назначается правительством Эстонии по предложению министра обороны и с учетом мнения парламентской комиссии по государственной обороне.

44-летний М. Херем находится на действительной службе с 1992 года. До назначения в июле 2016 года начальником главного штаба он возглавлял Объединенные учебные заведения Сил обороны и северо-восточный военный округ. Принимал участие в военной операции НАТО в Ираке.