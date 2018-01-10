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Yle: Россия задерживает финские суда и не объясняет свои действия

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ФОТО: Scanpix

С конца прошлого года в российских водах остановлено движение семи финских грузовых кораблей.

Российские чиновники неожиданно переместили суда, которые ходят под финским флагом, в более высокую группу риска, не сообщив об этом финской стороне. Об этом заявил представитель транспортного ведомства Trafi Юха-Матти Корси, сообщает служба новостей Yle.

Изменение группы риска на деле означает, что судно можно подвергнуть проверке вне обозначенных в международном договоре о судоходстве сроков. Вчера издание Helsingin Sanomat написало, что за короткий отрезок времени в России было остановлено движение семи финских кораблей.

Задержка в порту дорого обходится судоходным компаниям. Помимо этого, нахождение в более высокой группе риска происходит автоматически на международном уровне, и дополнительные проверки финских судов возможны и в других странах.

Транспортное ведомство Trafi уже дважды посылало вопрос российским чиновникам о причинах этого шага, однако ответа так и не получило. Корси полагает, что решение может быть связано с тем, что в ноябре прошлого года в Финляндии было задержано российское судно по подозрению в утечке нефтепродуктов.

По данным союза судовладельцев Финляндии, финские суда задерживаются и подвергаются дополнительным проверкам в иностранных портах в среднем два раза в год.

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