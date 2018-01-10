Александр Васильев: в моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки и борода

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Александр Васильев убежден, что тому, кто зависит от мнения окружающих, своего стиля в одежде никогда не найти. "Какое вам дело, что скажет проходящая мимо тётя Агата?" - вопрошает маэстро.

Эксперт отметил, что эта весна нас порадует сиреневым и лиловым, которые были в моде ровно 8 лет назад: "Большой ритм жизни привел к тому, что тенденции моды стали повторяться убыстренными темпами. Раньше этот цикл равнялся 25 годам, а теперь он сократился до 7-8 лет. Обидно!"

Ускорение ритма жизни и глобальное потепление привели к тому, что из моды практически вышли меха, теперь мало кто носит головные уборы, не говоря уже о рейтузах, теплых сапогах и валенках.

В моде элементы хаоса, прыщи, мятые куртки, борода, отсутствие носков... а люди хотят другого. И когда живешь в таких странах, как Эстония, где еще живо такое воспоминание, что Париж – это центр эстетики, то тешишь себя надеждой, но... надежды нет. Увы, публика сера и черна.

По мнению Васильева, нельзя утверждать, что в моде преобладает хаос, но его элементы всё больше видны: "Обозначилась тенденция одеться защитно, чтобы на тебя, скорее, не обратили внимание, чем обратили. Раньше это был повод для знакомства, а сейчас все как огня боятся уличного знакомства, видят в каждом прохожем проходимца и авантюриста".

Время великих дизайнеров прошло. Многое делается по инерции. И главная причина в том, что созданные ими шедевры и носить-то некуда.

"Раньше мода многое делала для торжества, а сейчас момент торжества из повседневной жизни ушел", - констатировал Васильев.

Коснувшись темы тайн модных домов, о которых Александр Васильев сегодня поведает таллиннским ценителям моды, эксперт отметил: "Мода – это не только эстетика и красота. В моде было много преступлений, воровства идей и даже убийств. А ещё – это огромный бизнес и колоссальные деньги. Поэтому к моде я отношусь двояко".

Смотрите видео, чтобы узнать, зачем маэстро вернется в Таллинн уже в феврале и почему он никогда не отправится на улицу в трениках!