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"Правовая аптека" в Мустамяэ будет открыта до 25 января

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Судейский молоток. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В четверг, 25 января, с 10 до 14 часов в Мустамяэском культурном центре "Кая" (ул. Вильде, 118)  будет давать бесплатные консультации "Правовая аптека", передает Раэпресс.

Консультации можно будет получить по вопросам семейного права, востребования алиментов, наследственного права, нотариальных сделок, закона о трудовом договоре, решения трудовых споров, проблематике квартирных товариществ и жалоб на действия КТ, защиты потребителя и спорам в этой области, налогового права, обращения в суд, общения с местными самоуправлениями и государственными учреждениями, оформления документов, договорного и обязательственного права. Консультировать будут  высококвалифицированные присяжные адвокаты, нотариусы, юристы и юрисконсульты.

Консультирование ведется как на эстонском, так и русском языке. Клиенты обслуживаются в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Организатор "Правовой аптеки" - Союз юристов Эстонии. К центру "Кая" можно доехать автобусами линий 9, 20, 20A, 24, 24A, 25 и  36, а также троллейбусами  линий 1 и  5, остановка Кая.

Более подробная информация на сайте Союза юристов www.juristideliit.ee и по телефонам  6313002 и 6314466, а также на страничке Союза в Facebook.

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