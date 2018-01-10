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Шокирующее видео: мужчина вспыхнул после выстрела полицейского из электрошокера

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ФОТО: Twitter.com

На этой неделе в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина, загоревшийся после выстрела электрошокера, который применил к нему полицейский.

Видео было снято в Париже в 2013 году, но появилось в социальных сетях только на этой неделе. Видео записала видеокамера, прикрепленная к форме полицейского, сообщает Postimees.ee.

На видео видно, что полицейские окружили мужчину, которого собирались арестовать, а он спровоцировал стражей правопорядка применить электрошокер. В тот момент, когда один из полицейских выстрелил из электрошокового оружия, другой использовал газовый баллончик.

В результате произошло возгорание, и мужчина на некоторое время оказался объят огнем. Однако полицейские сразу бросились его тушить. Полиция отметила, что мужчина серьезных травм не получил, а внутреннее расследования не признало полицейских виновными.

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