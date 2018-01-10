Шокирующее видео: мужчина вспыхнул после выстрела полицейского из электрошокера

Видео было снято в Париже в 2013 году, но появилось в социальных сетях только на этой неделе. Видео записала видеокамера, прикрепленная к форме полицейского, сообщает Postimees.ee.

Un homme brûlé après avoir été "tasé" et gazé par des policiers en 2013, la vidéo ne sort que maintenant :https://t.co/fhHIHWUxwP pic.twitter.com/J8BaLICw9R — franceinfo plus (@franceinfoplus) January 9, 2018

На видео видно, что полицейские окружили мужчину, которого собирались арестовать, а он спровоцировал стражей правопорядка применить электрошокер. В тот момент, когда один из полицейских выстрелил из электрошокового оружия, другой использовал газовый баллончик.

В результате произошло возгорание, и мужчина на некоторое время оказался объят огнем. Однако полицейские сразу бросились его тушить. Полиция отметила, что мужчина серьезных травм не получил, а внутреннее расследования не признало полицейских виновными.