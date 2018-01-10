Фото, видео: Калифорния превратилась в болото, число жертв оползней выросло до 15 человек

Ранено 25 человек, 50 эвакуированы с помощью вертолетов. Госпитализированы 20 человек, четверо — в критическом состоянии, заявил врач одной из больниц Санта-Барбары, сообщает РБК.

С 8 января в южной части Калифорнии идут проливные дожди, которые вызвали сход селей. В нескольких районах штата 7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, 23 тыс. эвакуированы. Десятки человек были спасены из-под обломков зданий.

Сильнее всего пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Под водой оказались некоторые дороги, повалены деревья, разрушены дома.

По данным Reuters, сильные пожары которые произошли в Калифорнии в конце прошлого года, сделали регион уязвимым для оползней. Огонь сжег траву и кустарники, которые удерживали слой почвы, не позволявший воде глубоко проникать в землю. Тогда свои дома пришлось покинуть 90 тыс. человек.