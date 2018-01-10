Катрин Денев защищает «право» мужчин приставать к женщинам

Открытое письмо было опубликовано во вторник в газете Le Monde. В числе женщин, поставивших свои подписи под письмом, писатели, актрисы и ученые.

Кампания против домогательств развернулась в социальных сетях после того, как несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В числе тех, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах - актриса Сальма Хайек, Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу.

Сам продюсер категорически отрицает, что занимался сексом с женщинами без их согласия, однако он признал, что его поведение принесло "много боли".

Француженки, поставившие свои подписи под открытым письмом, выражают сожаление по поводу того, что скандал с Вайнштейном вызвал волну обвинений в адрес других мужчин. По их мнению, "суд общественности" над теми, в чей адрес были высказаны подобные обвинения, происходит без должного рассуждения и выяснения обстоятельств.

"Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать", - говорится в открытом письме известных француженок.

"Насилие - это преступление, но попытка соблазнения, даже настойчивая и грубая - не преступление", - считают авторы письма.

Женщины, подписавшие письмо, утверждают, что мир захлестнула новая волна "пуританства".

Авторы письма утверждают, что вместо того, чтобы набрасываться на кого-либо с обвинениями, надо обсуждать проблему злоупотребления властью некоторыми мужчинами. В письме говорится, что поток обвинений, обрушившийся на мужчин, вышел из под контроля.

Авторы письма говорят, что такой подход к проблеме предполагает отношение к женщине как к слабому существу, извечной жертве.

"Как женщины, мы не хотим быть частью такого феминизма, который вместо того, чтобы осуждать злоупотребление властью, взращивает вражду по отношению к мужчинам и сексуальности", - говорится в письме известных француженок.

Реакция

Одной из первых на открытое письмо отреагировала итальянская актриса Азия Ардженто, обвиняющая Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

В своем "Твиттере" она написала: "Денев и другие женщины рассказывают миру о том, как их внутреннее женоненавистничество лоботомизировало их окончательно и бесповоротно".

Катрин Денев недавно выступала против кампании #MeToo в социальных сетях. По ее мнению, участники этой кампании просто пытаются устыдить мужчин, обвиненных в домогательствах.

Флешмоб #MeToo (#ЯТоже) начала в своем "Твиттере" актриса Алисса Милано, призвав женщин открыто рассказать о пережитых домогательствах. К началу января более 1,7 млн пользователей "Твиттера" использовали хэштег #MeToo, чтобы выразить свое возмущение по поводу случаев сексуального насилия и домогательств.

В середине декабря работницы театральной сферы, киноиндустрии и телевидения в США основали движение по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации. Инициативу под названием Time's Up ("Время вышло") поддержало более 300 человек, в том числе актрисы Натали Портман, Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон и другие.

Менее чем за две недели существования проекта его создателям удалось собрать 13 млн долларов из запланированных 15.