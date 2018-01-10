Идут третьи сутки: вся Эстония ищет пропавшую женщину

С понедельника поисками Сигне занимаются полицейские, служебные собаки, а также добровольцы и члены Кайтселийт. В ночь на вторник женщину искали с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны, но пока поиски не принесли результатов. Со вторника телефон Сигне выключен.

Янно Юурик из Раплаского отделения полиции просит жителей волостей Кохила и Саку проверить подсобные помещения своих домов и дачи.

«Особенно просим проверить подсобные помещения жителей Аэспа, Кийза и Рообука. Также просим при возможности проверить пустующие зимой дачи. Если вы увидите чужих людей или человека, нуждающегося в помощи, позвоните, пожалуйста, на номер 112», - сказал Юурик.

Напомним, что в последний раз близкие говорили с Сигне по телефону в понедельник около 13 часов, после этого с ней не удается связаться. Машина женщины была найдена в поселке Кийза Сакуского уезда в Харьюмаа.

"Полицейские проверили места, где женщина могла находиться, общались с близкими, сделано позиционирование телефона. В поисках задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны, - сказал старший комиссар Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас. - Просим всех людей, которые видели женщину после 13 часов понедельника, сообщить об этом по номеру 112. В поисках человека важна любая информация".

Рост Сигне приблизительно 165-170 см, она среднего телосложения, у нее заплетенные в косу рыже-каштановые волосы до плеч, она не носит шапки. На ней пестрая куртка (розово-бело-красная), темные джинсы и светло-коричневые сапоги.

Всех, у кого есть информация об изображенной на фотографии женщине, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.