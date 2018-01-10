Какой ужас: в России опекун четырех детей изнасиловал и убил 7-летнюю дочь в новогодние праздники

В преступлении, совершенном в период новогодних праздников, подозревается 50-летний житель деревни Агибалово Холм-Жирковского района. Также под следствием оказались чиновники органов опеки и попечительства, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

3 января 2018 года супруга подозреваемого уехала на Украину к больной матери, а мужчина остался дома с детьми. В ночь на 4-е злоумышленник, по данным прессы, изнасиловал семилетнюю приемную дочь, а потом задушил ее. Факт надругательства подтвержден медицинской экспертизой, однако в официальном сообщении СК РФ этой информации нет.

После расправы предполагаемый педофил помыл потерпевшую, на теле которой было много крови. Затем мужчина вынес труп на крыльцо собственного дома и попросил соседей вызвать скорую помощь.

Сотрудникам правоохранительных органов подозреваемый заявил, что якобы отлучился из дома ночью, чтобы вместе с односельчанами тушить пожар в продуктовом магазине. Когда же он вернулся домой, приемная дочь уже была мертва, пишет Readovka.ru .

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ ("Убийство"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А чиновникам опеки инкриминируют ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Пастуха "с безумными глазами" побаивались даже односельчане

Со слов жены подозреваемого, они с мужем давно хотели завести детей. После 10 лет брака им удалось оформить опеку. В марте 2017 года супруги забрали к себе семилетнюю девочку и ее брата-двойняшку, а также их шестилетнюю сестру. Позже в семье опекунов появилась еще одна девочка, которой исполнилось 10 лет.

Сейчас жена подозреваемого корит себя за то, что оставила детей наедине с супругом, уехав к матери. "Как? Как этот зверь, этот изверг мог так поступить? Пусть он сгниет! Никогда не прощу... мою девочку. Зачем я поехала? Зачем оставила ее с ним? Знаете, у нее были такие большие и красивые глаза... И такие пушистые ресницы", - плачет опекунша.

По словам женщины, она сожгла вещи своего мужа, а детям сообщила, что "папа умер". Жена подозреваемого добавила, что в последнее время у мужа начались проблемы со здоровьем и он стал раздражительным. Врачи нашли у него на шее опухоль и настоятельно рекомендовали обратиться к врачу-онкологу.

Семья переехала в Агибалово недавно. Подозреваемый "устроился на работу в местный колхоз пастухом", а также подрабатывал зимой сторожем. Мужчине предоставили дом для проживания.

Супруга пастуха занималась ремонтом и огородничеством, а потом устроилась в детский сад музыкальным руководителем и младшим помощником воспитателя. С этого момента дети стали проводить больше времени под присмотром приемного отца. Соседи не раз слышали, как он громко ругал малышей.

"Знаете, у него такие безумные глаза! Все его побаивались, - говорит о подозреваемом соседка. - И обличье у него такое: борода эта, сзади этот хвост, такой черный, завязанный. Он ничего дома не делал, сидел на диване как барон. Только она (жена. - Прим. NEWSru.com) все по хозяйству хлопотала".