Полицейская операция в центре Таллинна: около торгового центра Solaris задержали автомобиль с двумя подростками

Полицейская операция в центре Таллинна: около торгового центра Solaris задержали автомобиль с двумя подростками1
10 января 2018 г., 20:12
Сегодня днем в центре Таллинна около торгового центра Solaris полицейские задержали легковой автомобиль, в котором находились двое подростков.
Пресс-секретарь полиции Марие Аава сообщила Rus.Postimees.ee, что задержанные подростки – это молодой человек 17 лет и 15-летняя девушка.
За молодым человеком осуществляется надзор в связи с совершенными им ранее проступками, связанными с дорожными нарушениями. У него не было водительских прав.
Девушка является воспитанницей детского дома, откуда она сбежала несколько дней назад и которую разыскивали стражи правопорядка. Для поиска девушки полиция к помощи СМИ не прибегала. Девушку вернули обратно в детский дом.