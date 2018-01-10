Полицейская операция в центре Таллинна: около торгового центра Solaris задержали автомобиль с двумя подростками

Пресс-секретарь полиции Марие Аава сообщила Rus.Postimees.ee, что задержанные подростки – это молодой человек 17 лет и 15-летняя девушка.

За молодым человеком осуществляется надзор в связи с совершенными им ранее проступками, связанными с дорожными нарушениями. У него не было водительских прав.

Девушка является воспитанницей детского дома, откуда она сбежала несколько дней назад и которую разыскивали стражи правопорядка. Для поиска девушки полиция к помощи СМИ не прибегала. Девушку вернули обратно в детский дом.