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Симсон установила антирекорд по голосам во время провалившегося вотума недоверия

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Кадри Симсон | ФОТО: Sander Ilvest

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон установила своеобразный антирекорд на сегодняшнем голосовании по вотуму недоверия.

За вотум недоверия Симсон проголосовали 44 депутата, против – 49 депутатов. Столько же голосов за вотум недоверия получал только Юхан Партс в 2012 году, когда он также был министром экономики и коммуникаций. Однако в поддержку Партса и против вотума тогда выразились 50 депутатов, что на одного больше, чем у Симсон.

Кроме этого, в 2017 году министр финансов Свен Сестер получил на голосовании по вотуму недоверия 42 голоса за его отставку и 52 против. Аналогичные 42 голоса набрал в свое время в 2001 году министр экономики Михкель Пярноя. Против вотума тогда тоже проголосовали 42 депутата.

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