Читательница возмущена: на бесплатные курсы эстонского невозможно попасть – сайт завис, места сразу закончились

«Сегодня открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка? Хотела зарегистрироваться. В 12.00 сайт был перегружен. Попасть на страницу было невозможно. Когда страница открылась, все места уже были заняты. На глазах исчез Пярну. Осталась Нарва в 13.06. Организаторы могут это прокомментировать?», - спрашивает читательница.

Действительно, по данным агентства BNS, начавшаяся в полдень в среду регистрация на 642 учебных места на курсах эстонского языка завершилась в Таллинне за 15 минут, а по всей стране за час — за такое время были заполнены все предлагавшиеся места.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, фонд проводит регистрацию на курсы эстонского языка регулярно, два раза в год; поэтому, если не удалось зарегистрироваться в январе, то новая возможность откроется в сентябре.

«Уровень курсов и место их проведения определяем по мере реальной необходимости. Мы предлагаем большое количество курсов для начинающих, поскольку они пользуются большим спросом. Также напоминаем, что наряду с курсами существуют и прочие бесплатные возможности для изучения и практики эстонского языка», – заметила Кяосаар, имея в виду языковые кафе и клубы эстонского языка и культуры.

По словам руководителя языкового и культурного погружения Целевого фонда интеграции Яны Тонт, в 2018 году Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка на категории A1, A2, B1 и B2.

В январе начнутся занятия в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеском районе Кохтла-Ярве – в общей сложности на 42 курсах, рассчитанных на 642 учебных места. В осенний сезон в Нарве не проводились курсы на категорию B2, но в предстоящем сезоне эти курсы будут проведены.