Жестокая расправа в США: муж убил жену-трансгендера, она истекла кровью в подвале

По подозрению в убийстве Кристы задержан ее 47-летний супруг Марк Стил-Нудслин, который сознался в содеянном, сообщает портал Newsru.com.

8 января мужчину взяли под стражу без права освобождения под залог. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля, пишет The New York Daily News .

Тело активистки ЛГБТ-сообщества Кристы Стил-Нудслин было найдено вечером 5 января в ее собственном доме. По версии следователей, Марк в ходе ссоры избил супругу молотком, а также нанес ей колото-резаные раны большим ножом. Затем Марк, по его словам, завернул тело жены в непромокаемую ткань и спрятал его в подвале. Согласно заключению судмедэксперта, пострадавшая истекла кровью.

В тот же день около 21:00 Марк явился в полицию и заявил, что сделал нечто "очень плохое". Однако вину в умышленном убийстве он отрицает.

Позднее во время дачи признательных показаний мужчина отметил, что постоянно терпел от супруги унижения, пишет The Daily Mail . А редакция сайта ЛГБТ-сообщества Reddit предположила, что у убийства могла быть и гомофобская подоплека. Однако то, что подозреваемый и потерпевшая были женаты и жили вместе, свидетельствует против такого предположения.

Погибшая Криста Стил-Нудслин была хорошо известна в среде ЛГБТ-активистов. Десять лет назад по ее инициативе был проведен первый парад транссексуалов в Новой Англии. Пресса пишет, что Криста стала первой транссексуалкой, убитой в этом году.