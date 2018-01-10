Новая налоговая ставка у соседей: скоро жители Эстонии ринутся в Латвию и за овощами?

Эта мера призвана повысить конкурентоспособность производителей, а также подстегнуть потребителей отдавать предпочтение местной продукции, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Возможно, скоро жители Эстонии начнут ездить за картошкой, капустой и помидорами в Латвию. Сами латыши довольны снижением налога с оборота на местные овощи и фрукты. Большие надежды также у министерства, производителей и продавцов.