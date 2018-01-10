Новая налоговая ставка у соседей: скоро жители Эстонии ринутся в Латвию и за овощами?1
10 января 2018 г., 21:48
В Латвии вступила в силу пониженная, пятипроцентная налоговая ставка на характерные для страны свежие овощи, фрукты и ягоды.
Эта мера призвана повысить конкурентоспособность производителей, а также подстегнуть потребителей отдавать предпочтение местной продукции, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Возможно, скоро жители Эстонии начнут ездить за картошкой, капустой и помидорами в Латвию. Сами латыши довольны снижением налога с оборота на местные овощи и фрукты. Большие надежды также у министерства, производителей и продавцов.