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Новая налоговая ставка у соседей: скоро жители Эстонии ринутся в Латвию и за овощами?

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Овощи | ФОТО: Scanpix

В Латвии вступила в силу пониженная, пятипроцентная налоговая ставка на характерные для страны свежие овощи, фрукты и ягоды.

Эта мера призвана повысить конкурентоспособность производителей, а также подстегнуть потребителей отдавать предпочтение местной продукции, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Возможно, скоро жители Эстонии начнут ездить за картошкой, капустой и помидорами в Латвию. Сами латыши довольны снижением налога с оборота на местные овощи и фрукты. Большие надежды также у министерства, производителей и продавцов.

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