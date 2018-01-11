Потрясающе: маклерам бюро недвижимости Epicenter Kinnisvara будут платить за посредничество до 90%!

Исполнительный директор Epicenter Kinnisvara Леаника Ярве сообщила, что таких нововведений не делало еще ни одно бюро недвижимости в Эстонии:„Mы назвали нашу бизнес-среду Kinnisvara küla. Она позволит нам вырастить начинающих маклеров и помочь имеющим опыт состояться как профессионалам".

Обычно начинающие маклеры очень переживают из-за того, что им не угнаться по количеству сделок за более опытными коллегами. Epicenter Kinnisvara предлагает начинающим поработать за стабильную зарплату, которая будет выплачиваться независимо от того, были ли у маклера сделки или нет. Эта система позволит молодому маклеру накопить свою собственную клиентскую базу и изучить рынок. В случае участия в сделке такой маклер получит 10% от суммы посреднической платы.

Тех маклеров, которые твердо решили стать профессионалами, приглашают на четырехмесячные базовые курсы, к которым добавится изучение специальных дисциплин. Таким маклерам будет выплачиваться невиданный для Эстонии гонорар: 60%! Но и это еще не всё.

Фирма надеется, что к ней перейдут маклеры со своим портфелем объектов и своей клиентской базой. Им предложат различные курсы повышения, так сказать, квалификации, а платить будут... Как говорил недавно ушедший от нас Михаил Задорнов, спокойно! Платить будут 90% от полученной от клиента посреднической платы.

Чтобы непосвященным было понятно, чему тут радоваться, поясняем. Допустим, бюро берет за продажу квартиры 5% от стоимости сделки. При цене квартиры 100 000 евро эта сумма составит 5000 евро. Начинающий маклер получит - 500 евро, маклер следующего уровня - 3000 евро, а профи - 4500. Неплохо, конечно. Но что от этого изменится для продавцов и покупателей недвижимости?