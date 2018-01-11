Узнайте, как из-за быстрого кредита вы можете лишиться возможности получения ипотечного займа

Нередки случаи, когда клиент хочет купить новое жилье и нуждается в банковском кредите для его приобретения, но сделка срывается, поскольку банк не считает заявителя способным погасить кредит. При этом причин может быть несколько, но одной из наиболее важных, безусловно, является предыдущее финансовое поведение клиента.

Если имелись проблемы с исправным погашением прошлых кредитов и лизингов или если вы брали быстрые кредиты, кредитор может посчитать это признаком опасности для себя и отказаться от сотрудничества, даже если быстрый кредит был без проблем возвращен.

Например, один из моих клиентов хотел вместе с супругой взять заем на покупку новой квартиры, но выяснилось, что один из них за полгода до сделки взял СМС- кредит, который погасил вовремя. И хотя оба супруга хорошо зарабатывают и работают на хороших должностях, банк не дал положительного ответа на ходатайство. Отказы были получены из пары других банков. Наконец банк супруга, взявшего СМС-кредит, все-таки решил дать ему ипотечный заем, но делопроизводство заняло много времени, а положительное решение в любой момент могли отозвать.

Этот пример показывает, что исключение подтверждает правило. И хотя некоторым получателям быстрого кредита удается доказать, что они способны обслуживать ипотеку, у большинства надежды на положительный сценарий нет.