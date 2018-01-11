Как создать роскошную обстановку, не располагая золотой кредиткой. Прием третий

Раздобудьте несколько винтажных вещей!

От достойных предметов с историей веет совсем не нафталином. Пожалуй, они пахнут чистым удовольствием, ведь это вещи, единственный смысл которых — услаждать наш взгляд красотой.

Пишущая машинка Underwood (совсем как у Фолкнера!), патефон или старинный радиоприемник — эти предметы давно утратили практический смысл, но по-прежнему волнующе смотрятся в интерьере.

Винтаж стойко ассоциируется с полутьмой антикварной лавки, где на каждый метр квадратный приходится какое-нибудь сокровище, будь то настольная лампа с абажуром из перламутра, керамический чайник ручной работы или старая ткань с удивительным орнаментом.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Здесь можно отыскать вещь, которая осталась единственной в своем роде или просто объективно привлекательна, как будто на ней стоит штамп «совершенство». И если в антикварной лавке все эти чудеса кажутся будничными, всего лишь одними из многих, то в современном интерьере к ним возвращается аура исключительности.

Ретро впечатляет и само по себе, но некоторые винтажные предметы можно еще и удачно освоить в пространстве. Например, старый сундук справится с функцией журнального столика, а остов от ножной швейной машинки «Зингер» легко превратить в элегантную консоль для прихожей.