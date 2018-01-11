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Галерея: слон и обнаженная натура встретились в квартире неподалеку от реки Пирита

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Как всегда, на просторах портала недвижимости KV.EE можно найти удивительные объявления и удивительные объекты. Скорее всего, слон переедет после продажи этой квартиры на новое место, а нагую дамочку удалят с двери в ванную, но сейчас они делают интерьер просто неподражаемым!

Эта просторная трехкомнатная квартира площадью 100,5 м2 находится в каменном доме постройки 2007 года хотя и в Ласнамяэ, но в Пирита-Козе: в маленьком жилом районе, где инфраструктура сильно отличается от привычной ласнамяэской.

В квартире большая гостиная с открытой кухней, две спальни, большой застекленный балкон площадью 7,5 м2, ванная комната с ванной и душевой кабиной, а также к квартире относится кладовка в цокольном этаже и парковочное место.

В цену входит кухонная мебель с техникой. Возможно договориться с продавцом и о другой мебели. Мебель, кстати, красивая. Один огромный шкаф в спальне, украшенный резьбой, чего стоит! Несколько диссонируют прямые линии кухонного гарнитура с изящными очертаниями корпусной мебели в гостиной. Но это - дело вкуса, конечно, хотя, как всегда, мы рассматриваем фотографии выставленных на продажу квартир не как покупатели или маклеры, представляя себе, что будет, если вынести всю мебель и сделать свежий ремонт, а будто картинки в глянцевом журнале об интерьере.

С этой точки зрения, слона со стены нужно срочно убрать, как и охраняющую его керамическую собаку, а фотообои с репродукцией известной картины художника-академиста XIX века Адольфа Вильяма Бугро "Рождение Венеры", если тема так дорога, переместить в более интимное помещение.

Нет, Венера сама по себе хороша и картина не случайно находится в фондах парижского Musée d’Orsay. Просто на двери в ванную комнату она совсем не смотрится.

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