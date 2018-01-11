Яромир Ягр может завершить игровую карьеру

Ягр, набравший в этом году 7 очков в 22 матчах, последний раз попал в заявку "Огоньков" 31 декабря в матче против "Чикаго", где провел на льду 11 минут, продлив свою безрезультативную серию до семи матчей. В новом году Ягр не попадал даже в список запасных "Калгари" и все настойчивее стали появляться слухи, что Ягр, проведший в НХЛ с 1990 года 1733 матча и являющийся третьим хоккеистом в истории НХЛ по количеству забитых голов и набранных очков, получил от руководства "Флеймз" разрешение на ведение переговоров с другими клубами, но как высказался президент кандаской команды Брайан Бурк охотников до 45-летнего чеха мало. Всему виной как старение хоккеиста, так и обостряющиеся хронические травмы и отсутствие мотивации.

"Если у нас будет такая возможность, завтра мы снова попробуем Ягра. Он хороший парень. Хорошо играл, когда мог это делать. Но травмы причиняют много боли. Ягр пропустил тренировочный лагерь, начал поздно, и это было отличное испытание для него. В 45 лет это очень непросто.

Я не знаю, присоединится ли он к другой команде. Но, вероятно, этого не произойдет. У него есть чемпионские перстни, у него есть трофеи, у него есть титулы, у него есть рекорды. Это была прекрасная карьера, если она действительно закончилась", – сказал Бурк.

Если к Ярдо не проявит интереса ни один из клубов НХЛ, это означает, что чех может, в случае, если восстановится от травм, поехать на свои шестые Олимпийские игры в составе сборной Чехии. В 1998 и 2006 годах Ягр привозил с Игр золотую и бронзовую награду, причем в обоих поединках за медали Чехия обыгрывала сборную России.