Картина дня: испорченный отпуск серопаспортников, подробности коррупционного скандала и Стальнухин о налоговой реформе

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Серый паспорт ввел в ступор популярную авиакомпанию: вместо солнца и пальм туристов ждали круги ада
Утомительные переговоры, слезы, нервы, отчаяние, а затем двое суток перелетов, беготня по аэропортам, незапланированные траты и испорченный праздник. Не так две семьи из Эстонии представляли свой рождественский отпуск, пакуя чемоданы в Доминиканскую Республику, однако именно с этим им пришлось столкнуться. А началось это безумие с предъявления у стойки регистрации на рейс Finnair серых паспортов… Читайте далее...
Счастливчик выиграл в лотерею более 240 000 евро
В среду счастливый лотерейный билет Vikinglotto сделал одного из жителей Эстонии богаче на 242 225 евро и 30 центов. Читайте далее...
В Тарту приобретают популярность водочные курьеры
В конце восьмидесятых водочные такси были весьма распространены в Эстонии, и тогда таким бизнесом занимался практически каждый таксист. Выяснилось, что в 2018 году таксоводка вернулась, но в отличие от времен горбачевского «сухого закона», эту услугу рекламируют не профессиональные водители, а частные лица, которые предлагают доставить богатый ассортимент алкогольных напитков по льготным ценам до самой квартиры в любое время суток. Читайте далее...
Подозреваемая в коррупции председатель волостного собрания Йыхви признала свою ошибку
Подозревающаяся в получении взятки председатель волостного собрания Йыхви Нийна Негласон (Партия реформ) призналась, что она должна была взять самоотвод при принятии решения в пользу связанной с ней фирмы. Читайте далее...
Видный йыхвиский деятель не верит, что Негласон могла принять взятку
Комментарий влиятельного в Ида-Вирумаа бизнесмена и политика Николая Осипенко относительно недавнего задержания председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон сегодня приводит уездная газета "Северное побережье". Читайте далее...
Стальнухин: выбирайте реформистов! Они вернут бедных на свое место, а богатым отдадут еще больше
На столе у канцлера юстиции растет кипа жалоб от населения о повышении налоговой нагрузки. 23 000 высокооплачиваемых работающих пенсионеров потеряли часть своих доходов. Намерена ли правящая коалиция на волне недовольства внести коррективы? Смотрите видео!
Обильные осадки привели к объявлению чрезвычайной ситуации в лесах Эстонии
Союз лесной и древесной промышленности Эстонии и Союз частного леса Эстонии в связи с исключительным количеством выпавших осадков объявили чрезвычайную ситуацию и рассчитывают на то, что государство ее подтвердит; при нынешней повышенной влажности выполнение лесных работ является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве. Читайте далее...
Полиция задержала подростков, избивших и ограбивших пожилого мужчину
В середине декабря в Хаапсалу у монумента Эрнста Энно подростки избили пожилого мужчину с помощью лома и забрали у жертвы деньги. К настоящему времени злоумышленники пойманы, а один из них был взят под стражу. Читайте далее...
Покупатели квартир в новом жилом доме в Таллинне будут получать ежемесячный доход
В марте в Таллинне будет готов дом, который положит начало совершенно новому для Эстонии бизнесу, связанному с недвижимостью. Читайте далее...
Воровство в магазинах вышло на новый уровень: подростки убегают с корзинками, наполненными товарами
В конце декабря в Пярну были зафиксированы случаи магазинных краж, когда компания подростков набивала продуктовые корзинки товарами, а потом просто выбегала из магазина. К настоящему моменту подобных случаев стало больше, но злоумышленники по-прежнему находятся на свободе. Читайте далее...
Датское издание: нарвские русские не хотят видеть силы НАТО в Эстонии
Поскольку в рядах боевой группы НАТО, базирующейся в Эстонии, начинают нести службу солдаты из Дании, датское издание Nyheder TV2 опубликовало историю об отношении жителей Нарвы к натовским военнослужащим. Из материала выясняется, что живущие в Нарве русские настроены по отношению к НАТО негативно, и с удовольствием выслали бы солдат-союзников из страны. Читайте далее...
Прокурор требует приговорить Tartu Mill к штрафу в 10 млн евро
На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве AS Tartu Mill к штрафу в 10 млн евро, суд объявит свое решение в начале февраля. Читайте далее...
Свежая статистика: более половины работающих пенсионеров получили болезненный удар
Свежая январская статистика подтверждает, что болезненнее всего новая налоговая система ударила по работающим пенсионерам. Читайте далее...
Иванова о вотуме недоверия Симсон: я не голосовала, потому что это было бы несправедливо
Входящая во фракцию Центристской партии Ольга Иванова объяснила, почему в ходе состоявшегося вчера в парламенте голосования по вотуму недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон она не высказалась против. Читайте далее...
В Нарве начался суд над руководителем Института Пушкина
В Нарве началось рассмотрение обвинения в мошенничестве таллиннского Института Пушкина и его руководителя Андрея Красноглазова. Обвиняемые организовывали работу Нарвской школы точных наук для гимназистов, но, как посчитала антикоррупционная полиция, злоупотребили деньгами, полученными от самоуправления. Читайте далее...