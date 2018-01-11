Картина дня: испорченный отпуск серопаспортников, подробности коррупционного скандала и Стальнухин о налоговой реформе

Серый паспорт ввел в ступор популярную авиакомпанию: вместо солнца и пальм туристов ждали круги ада

Утомительные переговоры, слезы, нервы, отчаяние, а затем двое суток перелетов, беготня по аэропортам, незапланированные траты и испорченный праздник. Не так две семьи из Эстонии представляли свой рождественский отпуск, пакуя чемоданы в Доминиканскую Республику, однако именно с этим им пришлось столкнуться. А началось это безумие с предъявления у стойки регистрации на рейс Finnair серых паспортов… Читайте далее...

Счастливчик выиграл в лотерею более 240 000 евро

В среду счастливый лотерейный билет Vikinglotto сделал одного из жителей Эстонии богаче на 242 225 евро и 30 центов. Читайте далее...

В Тарту приобретают популярность водочные курьеры

В конце восьмидесятых водочные такси были весьма распространены в Эстонии, и тогда таким бизнесом занимался практически каждый таксист. Выяснилось, что в 2018 году таксоводка вернулась, но в отличие от времен горбачевского «сухого закона», эту услугу рекламируют не профессиональные водители, а частные лица, которые предлагают доставить богатый ассортимент алкогольных напитков по льготным ценам до самой квартиры в любое время суток. Читайте далее...

Подозреваемая в коррупции председатель волостного собрания Йыхви признала свою ошибку

Подозревающаяся в получении взятки председатель волостного собрания Йыхви Нийна Негласон (Партия реформ) призналась, что она должна была взять самоотвод при принятии решения в пользу связанной с ней фирмы. Читайте далее...

Видный йыхвиский деятель не верит, что Негласон могла принять взятку

Комментарий влиятельного в Ида-Вирумаа бизнесмена и политика Николая Осипенко относительно недавнего задержания председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон сегодня приводит уездная газета "Северное побережье". Читайте далее...

Стальнухин: выбирайте реформистов! Они вернут бедных на свое место, а богатым отдадут еще больше

На столе у канцлера юстиции растет кипа жалоб от населения о повышении налоговой нагрузки. 23 000 высокооплачиваемых работающих пенсионеров потеряли часть своих доходов. Намерена ли правящая коалиция на волне недовольства внести коррективы? Смотрите видео!

Обильные осадки привели к объявлению чрезвычайной ситуации в лесах Эстонии

Союз лесной и древесной промышленности Эстонии и Союз частного леса Эстонии в связи с исключительным количеством выпавших осадков объявили чрезвычайную ситуацию и рассчитывают на то, что государство ее подтвердит; при нынешней повышенной влажности выполнение лесных работ является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве. Читайте далее...

Полиция задержала подростков, избивших и ограбивших пожилого мужчину

В середине декабря в Хаапсалу у монумента Эрнста Энно подростки избили пожилого мужчину с помощью лома и забрали у жертвы деньги. К настоящему времени злоумышленники пойманы, а один из них был взят под стражу. Читайте далее...

Покупатели квартир в новом жилом доме в Таллинне будут получать ежемесячный доход