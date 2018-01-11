Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Картина дня: испорченный отпуск серопаспортников, подробности коррупционного скандала и Стальнухин о налоговой реформе

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Серый паспорт. | ФОТО: Raigo Pajula

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями четверга.

Серый паспорт ввел в ступор популярную авиакомпанию: вместо солнца и пальм туристов ждали круги ада

Утомительные переговоры, слезы, нервы, отчаяние, а затем двое суток перелетов, беготня по аэропортам, незапланированные траты и испорченный праздник. Не так две семьи из Эстонии представляли свой рождественский отпуск, пакуя чемоданы в Доминиканскую Республику, однако именно с этим им пришлось столкнуться. А началось это безумие с предъявления у стойки регистрации на рейс Finnair серых паспортов… Читайте далее...

Счастливчик выиграл в лотерею более 240 000 евро

В среду счастливый лотерейный билет Vikinglotto сделал одного из жителей Эстонии богаче на 242 225 евро и 30 центов. Читайте далее...

В Тарту приобретают популярность водочные курьеры

В конце восьмидесятых водочные такси были весьма распространены в Эстонии, и тогда таким бизнесом занимался практически каждый таксист. Выяснилось, что в 2018 году таксоводка вернулась, но в отличие от времен горбачевского «сухого закона», эту услугу рекламируют не профессиональные водители, а частные лица, которые предлагают доставить богатый ассортимент алкогольных напитков по льготным ценам до самой квартиры в любое время суток. Читайте далее...

Подозреваемая в коррупции председатель волостного собрания Йыхви признала свою ошибку

Подозревающаяся в получении взятки председатель волостного собрания Йыхви Нийна Негласон (Партия реформ) призналась, что она должна была взять самоотвод при принятии решения в пользу связанной с ней фирмы. Читайте далее...

Видный йыхвиский деятель не верит, что Негласон могла принять взятку

Комментарий влиятельного в Ида-Вирумаа бизнесмена и политика Николая Осипенко относительно недавнего задержания председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон сегодня приводит уездная газета "Северное побережье". Читайте далее...

Стальнухин: выбирайте реформистов! Они вернут бедных на свое место, а богатым отдадут еще больше

На столе у канцлера юстиции растет кипа жалоб от населения о повышении налоговой нагрузки. 23 000 высокооплачиваемых работающих пенсионеров потеряли часть своих доходов. Намерена ли правящая коалиция на волне недовольства внести коррективы? Смотрите видео!

Обильные осадки привели к объявлению чрезвычайной ситуации в лесах Эстонии

Союз лесной и древесной промышленности Эстонии и Союз частного леса Эстонии в связи с исключительным количеством выпавших осадков объявили чрезвычайную ситуацию и рассчитывают на то, что государство ее подтвердит; при нынешней повышенной влажности выполнение лесных работ является безответственным по отношению к природной среде и противоречит хорошему тону в лесном хозяйстве. Читайте далее...

Полиция задержала подростков, избивших и ограбивших пожилого мужчину

В середине декабря в Хаапсалу у монумента Эрнста Энно подростки избили пожилого мужчину с помощью лома и забрали у жертвы деньги. К настоящему времени злоумышленники пойманы, а один из них был взят под стражу. Читайте далее...

Покупатели квартир в новом жилом доме в Таллинне будут получать ежемесячный доход

В марте в Таллинне будет готов дом, который положит начало совершенно новому для Эстонии бизнесу, связанному с недвижимостью. Читайте далее...

Воровство в магазинах вышло на новый уровень: подростки убегают с корзинками, наполненными товарами

В конце декабря в Пярну были зафиксированы случаи магазинных краж, когда компания подростков набивала продуктовые корзинки товарами, а потом просто выбегала из магазина. К настоящему моменту подобных случаев стало больше, но злоумышленники по-прежнему находятся на свободе. Читайте далее...

Датское издание: нарвские русские не хотят видеть силы НАТО в Эстонии

Поскольку в рядах боевой группы НАТО, базирующейся в Эстонии, начинают нести службу солдаты из Дании, датское издание Nyheder TV2 опубликовало историю об отношении жителей Нарвы к натовским военнослужащим. Из материала выясняется, что живущие в Нарве русские настроены по отношению к НАТО негативно, и с удовольствием выслали бы солдат-союзников из страны. Читайте далее...

Прокурор требует приговорить Tartu Mill к штрафу в 10 млн евро

На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве AS Tartu Mill к штрафу в 10 млн евро, суд объявит свое решение в начале февраля. Читайте далее...

Свежая статистика: более половины работающих пенсионеров получили болезненный удар

Свежая январская статистика подтверждает, что болезненнее всего новая налоговая система ударила по работающим пенсионерам. Читайте далее...

Иванова о вотуме недоверия Симсон: я не голосовала, потому что это было бы несправедливо

Входящая во фракцию Центристской партии Ольга Иванова объяснила, почему в ходе состоявшегося вчера в парламенте голосования по вотуму недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон она не высказалась против. Читайте далее...

В Нарве начался суд над руководителем Института Пушкина

В Нарве началось рассмотрение обвинения в мошенничестве таллиннского Института Пушкина и его руководителя Андрея Красноглазова. Обвиняемые организовывали работу Нарвской школы точных наук для гимназистов, но, как посчитала антикоррупционная полиция, злоупотребили деньгами, полученными от самоуправления. Читайте далее...

Наверх