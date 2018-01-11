Видный йыхвиский деятель не верит, что Негласон могла принять взятку

Как сказал Осипенко, лидер избирательного союза "Йыхви - наш дом", делящего власть с избирательным союзом Нины Негласон "За Йыхви", он не верит, что та могла пойти на преступление: "Мне сложно осознать, что Негласон могла взять взятку".

Сам крупный бизнесмен на данный момент не является членом волостного собрания, однако контролирует деятельность своего списка.

По словам Осипенко, сейчас сложно давать оценки случившемуся, поскольку детальной информации пока нет, а на основании опубликованного в СМИ делать выводы сложно. "Мы можем до бесконечности предполагать и философствовать, однако неправильно на основании этого называть кого-то виновным или невиновным".

На вопрос корреспондента "Северного побережья", может ли это уголовное дело быть связано с политической борьбой, Осипенко ответил отрицательно: "Я не верю, что это связано с политической борьбой. Проекты, связанные с [центром здоровья] Corrigo, обсуждались уже давно, было много крика и шума, но с политикой все это вряд ли связано. Это никому не нужно".

Как считает Осипенко, причины можно искать, скорее, в том, что за европроектами ведется очень строгий контроль и получатели дотаций находятся под пристальным наблюдением.

На вопрос, должна ли Негласон в сегодняшней ситуации подать в отставку с поста председателя волостного собрания или же вообще приостановить свою работу в собрании на время следствия, Осипенко ответил, что это будет ее собственное решение. "Только ей самой известны сейчас эти подозрения и то, сделала ли она что-нибудь неправильно. Если она знает, что сделала нечто недозволенное, то да, правильно было бы уйти, но если нет, то никто не может от нее этого требовать", - сказал предприниматель и политик.

Накануне вечером Вируская окружная прокуратура сообщила, что не будет ходатайствовать перед судом о дальнейшем содержании подозреваемых под стражей во время следствия.