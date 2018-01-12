Банки выступают в роли санитаров, ограничивая деятельность малых застройщиков

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что по состоянию на конец года в Харьюмаа на продажу был выставлен 121 проект различных многоквартирных новостроек, включающий в общей сложности свыше 2 500 свободных квартир.

«Учитывая нынешние темпы продаж, это весьма умеренный остаток, однако праздник потребителя не может длиться бесконечно, и многие уже готовятся к ситуации, когда объемы продаж начнут сокращаться. Если бы банки не устанавливали препятствия, то объем предлагаемых на продажу квартир довольно быстро мог бы вырасти до 3 500», – добавил Сооман.

По его словам, ужесточаются, прежде всего, условия кредитования застройщиков, не имеющих опыта и не обладающих достаточным осознанием возможного риска. «Мы были свидетелями того, как перед выдачей девелоперского кредита банк требовал от застройщика покрытия половины квартир обязательственно-правовыми договорами. Выполнение этого условия, несомненно, не по силам малым застройщикам, поскольку их основная повседневная деятельность осуществляется в иной сфере, и данное требование вынуждает предпринимателей замораживать проект на неопределенное время», – сказал он.

Сооман добавил, что коммерческие банки играют чрезвычайно важную роль в регулировании экономики, и их тактику охлаждения рынка в интересах обеспечения его устойчивости можно только приветствовать: «C финансированием опытных застройщиков, работающих на рынке много лет и имеющих надежные референции, до сих пор проблем не было».