Владимир Воскобойников закончил с большим футболом

Трехкратный чемпион Эстонии в составе "Левадии" и "Инфонета" начинает работу в качестве спортивного директора футбольной школы ФК "Левадия" сообщает Facebook клуба.

Кроме "Левадии" и "Инфонета" Воскобойников играл в клубах России, Грузии, Азербайджана, Китая, Бельгии и Швеции.

В сборной Эстонии Владимир выходил на поле 34 раза и забил 6 голов.