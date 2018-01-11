Владимир Воскобойников закончил с большим футболом
11 января 2018 г., 15:16
34-летний игрок два последних года выступал за таллиннский "Инфонет", с которым стал чемпионом Эстонии 2016 года.
Трехкратный чемпион Эстонии в составе "Левадии" и "Инфонета" начинает работу в качестве спортивного директора футбольной школы ФК "Левадия" сообщает Facebook клуба.
Кроме "Левадии" и "Инфонета" Воскобойников играл в клубах России, Грузии, Азербайджана, Китая, Бельгии и Швеции.
В сборной Эстонии Владимир выходил на поле 34 раза и забил 6 голов.