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Владимир Воскобойников закончил с большим футболом

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

34-летний игрок два последних года выступал за таллиннский "Инфонет", с которым стал чемпионом Эстонии 2016 года.

Трехкратный чемпион Эстонии в составе "Левадии" и "Инфонета" начинает работу в качестве спортивного директора футбольной школы ФК "Левадия" сообщает Facebook клуба.

Кроме "Левадии" и "Инфонета" Воскобойников играл в клубах России, Грузии, Азербайджана, Китая, Бельгии и Швеции.

В сборной Эстонии Владимир выходил на поле 34 раза и забил 6 голов.

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