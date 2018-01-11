"Зенит" расстается с пятью футболистами

Петербургский клуб готов избавиться от Артема Дзюбы, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова.

Эти игроки уже предлагались российским клубам. Особо проблемная ситуация сложилась с Дзюбой и Шатовым. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не намерен брать их на сбор клуба.

В Дзюбе и Шатове заинтересован «Краснодар», у которого «Зенит» хочет приобрести Федора Смолова. Краснодарцы не готовы рассматривать все три сделки в комплексе и настаивают на отдельном обсуждении. Нобоа может перейти в турецкий «Антальяспор».

Московское «Динамо» рассталось с черногорским нападающим Фатошем Бечираем.