Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

"Зенит" расстается с пятью футболистами

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Igor Russak/RIA Novosti

Зимние сборы команд Премьер-Лиги России начинают приносить первые новости об изменениях в составах команд.

Петербургский клуб готов избавиться от Артема Дзюбы, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова.

Эти игроки уже предлагались российским клубам. Особо проблемная ситуация сложилась с Дзюбой и Шатовым. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не намерен брать их на сбор клуба.

В Дзюбе и Шатове заинтересован «Краснодар», у которого «Зенит» хочет приобрести Федора Смолова. Краснодарцы не готовы рассматривать все три сделки в комплексе и настаивают на отдельном обсуждении. Нобоа может перейти в турецкий «Антальяспор».

Московское «Динамо» рассталось с черногорским нападающим Фатошем Бечираем.

Наверх