Убийца Таранкова предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении

Как сообщает новостной портал ERR, прокуратура обвиняет Юрия Воробья, Вячеслава Плашкина, Александра Алипова и Леонида Логачева в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме, совершенном группой лиц.

В попытке совершения наркопреступления обвиняются Евгений Татарников и Вячеслав Иванов.

В конце августа прошлого года вступил в законную силу приговор Воробью за убийство Таранкова, а также за незаконное обращение с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.