Убийца Таранкова предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении
11 января 2018 г., 15:23
Юрий Воробей, получивший девять с половиной лет тюрьмы за убийство предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, вместе с сообщниками предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении.
Как сообщает новостной портал ERR, прокуратура обвиняет Юрия Воробья, Вячеслава Плашкина, Александра Алипова и Леонида Логачева в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме, совершенном группой лиц.
В попытке совершения наркопреступления обвиняются Евгений Татарников и Вячеслав Иванов.
В конце августа прошлого года вступил в законную силу приговор Воробью за убийство Таранкова, а также за незаконное обращение с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.