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Убийца Таранкова предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении

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Юрий Воробей. | ФОТО: Liis Treimann

Юрий Воробей, получивший девять с половиной лет тюрьмы за убийство предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, вместе с сообщниками предстанет перед судом по обвинению в наркопреступлении.

Как сообщает новостной портал ERR, прокуратура обвиняет Юрия Воробья, Вячеслава Плашкина, Александра Алипова и Леонида Логачева в незаконном обороте наркотических веществ в крупном объеме, совершенном группой лиц.

В попытке совершения наркопреступления обвиняются Евгений Татарников и Вячеслав Иванов.

В конце августа прошлого года вступил в законную силу приговор Воробью за убийство Таранкова, а также за незаконное обращение с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

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