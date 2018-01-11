Предложение Моуринью: Мхитарян в обмен на Санчеса
11 января 2018 г., 19:00
Лучший армянский футболист последнего десятилетия Генрих Мхитарян может покинуть "Манчестер Юнайтед" в обмен на лучшего чилийского игрока последних лет Алексиса Санчеса
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично связался с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, чтобы договориться о трансфере чилийца.
В обмен на Санчеса «Юнайтед» готов отпустить в «Арсенал» Генриха Мхитаряна, который в последнее время не проходит в состав.
Санчес уже практически договорился с «Манчестер Сити», но колеблется из-за интереса «МЮ». По договоренности с «Манчестер Сити», Санчес будет получать в новом клубе 13 миллионов евро в год и получит подписной бонус в размере 30 миллионов Евро.