Предложение Моуринью: Мхитарян в обмен на Санчеса

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично связался с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, чтобы договориться о трансфере чилийца.

В обмен на Санчеса «Юнайтед» готов отпустить в «Арсенал» Генриха Мхитаряна, который в последнее время не проходит в состав.

Санчес уже практически договорился с «Манчестер Сити», но колеблется из-за интереса «МЮ». По договоренности с «Манчестер Сити», Санчес будет получать в новом клубе 13 миллионов евро в год и получит подписной бонус в размере 30 миллионов Евро.