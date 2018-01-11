Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Предложение Моуринью: Мхитарян в обмен на Санчеса

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Генрих Мхитарян | ФОТО: Mike Egerton/EMPICS Sport

Лучший армянский футболист последнего десятилетия Генрих Мхитарян может покинуть "Манчестер Юнайтед" в обмен на лучшего чилийского игрока последних лет Алексиса Санчеса

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично связался с тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, чтобы договориться о трансфере чилийца.

В обмен на Санчеса «Юнайтед» готов отпустить в «Арсенал» Генриха Мхитаряна, который в последнее время не проходит в состав.

Санчес уже практически договорился с «Манчестер Сити», но колеблется из-за интереса «МЮ». По договоренности с «Манчестер Сити», Санчес будет получать в новом клубе 13 миллионов евро в год и получит подписной бонус в размере 30 миллионов Евро.

Наверх