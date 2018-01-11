Фонд интеграции прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг бесплатных курсов

По данным агентства BNS, начавшаяся в полдень в среду регистрация на 642 учебных места на курсах эстонского языка завершилась в Таллинне за 15 минут, а по всей стране за час — за такое время были заполнены все предлагавшиеся места.

Руководитель по коммуникации Фонда интеграции Агнес Ааслайд по просьбе Rus.Postimees.ee прокомментировала ситуацию:

Мы приносим извинения. Действительно, желающих зарегистрироваться было много и 642 учебных места заполнились быстро. В следующий раз можно зарегистрироваться на курсы в сентябре.

Если вы хотите сразу начать учить эстонский язык и практиковать его, то мы можем посоветовать:

- зарегистрироваться в языковом кафе. В январе начинают работу группы в языковых кафе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Тапа, Тамсалу и Пярну. Для регистрации необходимо заполнить анкету на странице Фонда интеграции - https://www.integratsioon.ee/keelekohviku-ankeet. Для того, чтобы принять участие в работе языковых кафе необходимы предварительные знания об эстонском языке, но свидетельство о знании языка не нужно.

- Использовать возможность возмещения расходов на курсы эстонского языка. При возникновении вопросов мы просим обратиться в фонд Innove.