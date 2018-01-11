Фонд интеграции прокомментировал небывалый ажиотаж вокруг бесплатных курсов

Вчера открылась и почти сразу же закрылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Все дело в том, что места на курсы разлетелись как горячие пирожки.
По данным агентства BNS, начавшаяся в полдень в среду регистрация на 642 учебных места на курсах эстонского языка завершилась в Таллинне за 15 минут, а по всей стране за час — за такое время были заполнены все предлагавшиеся места.
Руководитель по коммуникации Фонда интеграции Агнес Ааслайд по просьбе Rus.Postimees.ee прокомментировала ситуацию:
Мы приносим извинения. Действительно, желающих зарегистрироваться было много и 642 учебных места заполнились быстро. В следующий раз можно зарегистрироваться на курсы в сентябре.
Если вы хотите сразу начать учить эстонский язык и практиковать его, то мы можем посоветовать:
- зарегистрироваться в языковом кафе. В январе начинают работу группы в языковых кафе в Таллинне, Ида-Вирумаа, Тапа, Тамсалу и Пярну. Для регистрации необходимо заполнить анкету на странице Фонда интеграции - https://www.integratsioon.ee/keelekohviku-ankeet. Для того, чтобы принять участие в работе языковых кафе необходимы предварительные знания об эстонском языке, но свидетельство о знании языка не нужно.
- Использовать возможность возмещения расходов на курсы эстонского языка. При возникновении вопросов мы просим обратиться в фонд Innove.
Фонд Innove разработал программу возмещения расходов на изучение эстонского языка для тех, кто готов самостоятельно оплатить курсы и, сдав успешно экзамен, получить денежную компенсацию за обучение. Компенсация расходов на изучение эстонского языка является еще одной поддержкой в стремлении человека изучать язык. Расходы компенсируются в следующих случаях: лицам, ходатайствующим о получении гражданства Эстонской Республики; лицам, направленным на экзамен по требованию Языковой инспекции; лицам, которые не могут ходатайствовать о возмещении на основании Закона о гражданстве или Закона о языке, но положительно сдали экзамен по эстонскому языку на категории A2, B1, B2 или C1. Более подробную информацию можно найти здесь - https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-oppe-huvitamine