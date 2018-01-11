Это не ваш страус сбежал? По городу бродит экзотическая птица

«В Пайде в Суурпалу бегает какой-то страус. Кто потерял? Может, найдется владелец», - написал в группе один из пользователей.

В Ярвамаа разведением экзотических птиц занимаются на хуторе Сасси. Владелец хутора сообщил, что знает о бегающем в районе Суурпалу нанду. По его словам, самец нанду бродит там уже месяц. Владелец хутора посоветовал жителям не устраивать из этого большой аттракцион, не гоняться за птицей и не пугать ее. «Я знаю одного тамошнего жителя, он следит за птицей и потихоньку приманивает. Надеемся, что нам удастся приманить едой и поймать птицу, которая до этого питалась на всходах и в прудах, но из-за выпавшего снега получает меньше пищи».

Это не первый раз, когда экзотические птицы сбегают с хутора Сасси. В 2010 году Järva Teataja сообщал, что 12 июля оотуда сбежали четыре нанду. Последнего беглеца поймали 20 июля.