Ночью в Кивиыли произошло двойное убийство

11 января в 3.09 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кивиыли на улице Ааса произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного здания. Приехавшие на место спасатели обнаружили в квартире тела двух мужчин 55 и 62 лет.

«При осмотре места происшествия очень быстро стало понятно, что имел место поджог. На основании собранной информации полицейские задержали в Кивиыли подозреваемого 29-летнего мужчину, он был задержан у себя дома. Мужчину доставили в Йыхвиское отделение полиции», - отметил Идаский префект Тарво Крууп.

«На основании собранной информации стало известно, что задержанный и погибшие употребляли в квартире алкоголь. В центр тревоги поступило сообщение о пожаре и о том, что людям требуется помощь. В случае такого тяжелого преступления мы сделаем все возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Какие события предшествовали преступлению, закончившемуся смертью двух людей, выяснит следствие», - отметил Крууп.