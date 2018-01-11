В РФ призвали Польшу выяснить, кто заложил бомбу в самолет Качиньского

Накануне польская правительственная комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского лайнера, сообщила о том, что на борту до падения самолета произошло минимум три взрыва, пишет Newsru.com.

"Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-коференции", - сказал сенатор, которого цитирует РИА "Новости".

По мнению Клинцевича, при таком подходе российской стороне продолжать дискуссию о причинах крушения совершенно бессмысленно. "Но теперь, раз уж такая версия стала в Польше единственной, мы ждем, что соответствующие службы этой страны поведают миру, кто, как и с какой целью заложил в Польше бомбы в президентский самолет. В конце концов, надо быть последовательными", - отметил Клинцевич.

В Следственном комитете РФ в четверг заявили, что версия о взрыве на борту самолета Ту-154, на котором летел Лех Качиньский, проверялась и никакого подтверждения не нашла.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко на сайтеведомства. - К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования".

Самолет Ту-154 Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Расследование вели российская и польская стороны.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет о результатах технического расследования. В нем причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Системными причинами катастрофы МАК назвал недостатки в обеспечении полета и подготовке пилотов.

Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

С такими выводами не согласилась партия брата погибшего президента Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2015 года представители партии сформировали новую комиссию по расследованию катастрофы.

Комиссия начала работу в феврале 2016 года. В апреле прошлого года члены комиссии заявили, что самолет начал распадаться в воздухе до столкновения с деревьями на месте крушения. В октябре занимавший тогда пост министра обороны Антоний Мацеревич, недавно отправленный в отставку, заявил, что комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев Ту-154.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал чушью и блефом звучащие в Варшаве заявления о причастности России к крушению самолета Леха Качиньского. "Мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то, несете какую-то несуразицу", - заявил он, отвечая на вопрос польского журналиста.

Путин опроверг информацию о взрыве на борту самолета. "Не было никаких взрывов. Это все изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Внимательным самым образом изучено все происходившее внутри самолета", - отметил он. Президент напомнил, что самолет взлетал из Варшавы. "Если на борту были взрывы, значит, их там и заложили. Пробрались российские агенты и положили взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда", - заявил он.