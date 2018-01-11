Страсти по Первому Балтийскому: новый сезон

Казалось, вспыхнувшая в конце прошлого года дискуссия на тему «как нам быть с Первым Балтийским каналом» естественным образом сошла на нет, уступив место другим, более злободневным. Но – не тут-то было…
Канал ETV в минувшую среду посвятил этой теме очередной выпуск передачи „Suud Puhtaks“ («Поговорим начистоту»). В студии собрался впечатляющий синклит специалистов: политики, журналисты, чиновники, медиаэксперты (новая загадочная профессия).
Ведущий Урмас Вайно предложил аудитории в качестве базисных следующие вопросы. Является ли ПБК единственно возможным средством доведения информации об Эстонии до её русскоязычных жителей или же он льёт воду на пропагандистскую мельницу Кремля? Каково состояние русскоязычных СМИ в Эстонии?
Смотрины без жениха
Пересказывать содержание всей дискуссии, занявшей суммарно около полутора часов эфирного времени, – занятие и бессмысленное и неблагодарное. Выхватывать отдельные реплики из общего контекста – значит заведомо искажать смысл разговора в студии. Поэтому просто поделюсь своими впечатлениями рядового телезрителя и сложившимся на их основе мнением.
Первое и самое общее: а для чего, собственно, было созвано высокое собрание? По-моему, целый ряд декабрьских публикаций в газетах и интернете практически полностью исчерпал эту тему. К тому же «декабрьская волна» отнюдь не стала в этом смысле каким-то открытием: страсти по ПБК возникают в нашем обществе регулярно. И ничего принципиально нового в этот раз с телеэкрана не прозвучало. Ну, разве что, высказанный в сослагательном наклонении вопрос: а не стоит ли республиканским органам власти активнее пользоваться возможностями ПБК в качестве канала как наиболее авторитетного для русскоязычной аудитории, чтобы тем успешнее доводить до неё – аудитории – информацию о жизни в Эстонии?
Так ведь и этот аспект проблемы уже обсуждался…
Единственный, с мой точки зрения, несомненный плюс такого разговора начистоту, заключается в следующем: он стал дополнительным подтверждением актуальности проблемы. То есть эстонское общество всерьёз озабочено тем, чтобы его русскоязычная часть имела адекватную и объективную информацию о происходящем в нашей стране, о её жизни, о заботах и чаяниях государства и каждого жителя лично.
Не могу судить, насколько этот разговор в эфире был интересен и полезен для эстонского зрителя. Видимо, всё-таки был, потому что иначе его просто не стали бы вести. Но вот в том, что именно эта передача была бы очень полезна для русскоязычного телезрителя, у меня нет ни малейших сомнений. К сожалению, единственным, кто обратил на это внимание (по крайне мере, единственным, кто огласил своё мнение на этот счёт), да и то в самом конце передачи, стал старейшина таллиннского района Кесклинн Владимир Свет. Так что достоинства и недостатки невесты обсуждались в отсутствие жениха…
Информировать или пропагандировать?
Точно с хронометром в руке я не засекал, но, по-моему, больше половины эфира заняло обсуждение вопроса – является ли ПБК рупором кремлёвской пропаганды или же он всё-таки – хоть и в недостаточном объёме – информирует жителей Эстонии об актуальных событиях в стране и мире.
На мой взгляд, здесь вообще нет повода для дискуссии. Более полувека штатной работы в СМИ, включая газеты от заводской «многотиражки» до республиканской «Советской Эстонии», а также радио и телевидения, убеждают меня в том, что чёткую грань между информацией и пропагандой провести практически невозможно. Тот, кто утверждает обратное, – либо дилетант, либо намеренно вводит аудиторию в заблуждение. И не исключено, что в тех же агитационно-пропагандистских целях.
В своё время информация о добровольной отставке президента Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом произвела ошеломляющий эффект как неоспоримое доказательство реально существующей и действующей американской демократии. Ни одна, даже самая удачно спланированная и мастерски осуществлённая пропагандистская кампания, не смогла бы достигнуть такого же эффекта. Тогда как усиленная пропаганда руководящей и направляющей роли КПСС в деле построения коммунизма, со всей её наглядной агитацией в виде лозунгов о нерушимом единстве партии и народа, сыграла едва ли не более значительную роль в развале СССР, чем вся информация о нарушениях прав человека и провалах в экономике, публиковавшаяся западными СМИ.
Конечно же, ПБК является с этих позиций пропагандистским каналом. Значит ли это, что он не несёт полезной информации? Конечно же, не значит. Значит ли это, что властные структуры республики, включая все министерства и ведомства, а также муниципальные образования, должны использовать потенциал ПБК для информирования населения о насущных вопросах? Конечно же, значит.
Но здесь возникает ещё одна подтема.
Что прежде – курица или яйцо?
Вот уже два года (с 28 сентября 2015) в эфир выходит канал ETV+, который изначально позиционировался как направленный именно, и в первую очередь, на русскоязычную аудиторию. Накануне его открытия и в первые недели после дебюта масс-медиа публиковали много критичных мнений насчёт возможности этого канала «оттянуть» на себя зрителя с кнопки ПБК.
На первых порах я писал, что новорожденному надо дать время, чтобы он хоть как-то встал на ноги, научился хотя бы стоять, если не ходить…
Не скажу, что смотрю передачи ETV+ «от и до», но три-четыре раза в неделю – обязательно. И – особенно в последнее время – замечаю, что пропала базовая точка отсчёта для анализа. То есть бесследно исчезла та часть передач, с которых канал начинал свою деятельность и которые уже более-менее нашли своего зрителя или хотя бы, как минимум нащупали подходы к нему. Вместо них на экране появились новые, но замена эта не объяснена внятно и не вполне адекватна.
Можно, например, спорить о достоинствах прежней программы «На острие», но это была попытка как-то по-своему, отличительно от других, выйти на наиболее острые (что обозначалось уже в самом названии) социально-политические проблемы эстонского общества.
Судить о вышедшей в январе передаче «Кто кого?» на основании всего двух эфиров сложно. Собственно, содержательная часть вообще с профессиональной стороны никаких нареканий не вызывает. Но как-то сразу бросается в глаза некая вторичность (никого не хочу обидеть!). На что-то это похоже… Уж не на «Поединок» ли Владимира Соловьёва на «РТР-Планета»?
Такое же ощущение дежавю возникает при первых же кадрах передачи «Дозорцев на ночь». Ба! Да это же практически прямая калька с «Вечернего Урганта»: уже само название выдержано в том же стиле, а дальше – тоже всё, как у взрослых…
Отдельная песня – про «Пудра-Show». Я понимаю, это сугубо специфическая передача только для дам. Если тебе (т.е. мне) не интересно – не смотри. Да и ладно, не жалко. Но и тут не без дежавю…
В студии четыре дамы разного возраста (фактически – разных поколений) рассуждают о своём, о девичьем. А в это время где-то в малой студии или вовсе в аппаратной, сидит известный телеведущий с ПБК (конкурент, мол, и злопыхатель?) и ядовито комментирует этот «диалог на четверых».
Внешне всё это напоминает сюжет про Сергея Юрьевича Белякова из программы «Наша Раша». Только в «зеркальном ракурсе»: у Светлакова на виду он сам, а телеэкран нам не виден, а в «Пудра-Show» наоборот – нам показывают, хоть и издалека, дамский квартет на мониторе из большой студии, а разговаривающий с этим монитором джентльмен сидит к нам спиной, и мы как бы не знаем, кто это…
Я понимаю, что ETV+ находится в поиске, необходимо время, чтобы программа и её содержание (модное слово – контент) как-то устаканились. Но если они станут меняться каждый год, то не с чем будет сравнивать пройденный этап и анализировать достигнутое. В целом же процесс становления нового канала протекает, я бы сказал, неровно и неуверенно
Отчасти объяснением такой неустойчивости и неуверенности стало для меня то, что происходило в студии „Suud Puhtaks“, в которой присутствовала и главный редактор ETV+ Дарья Саар. Несколько раз камера совершала наезд на неё, и мы даже видели у неё в руках микрофон. Но всего лишь дважды или трижды ей удалось что-то произнести, да и то не запоминающееся на фоне остальных высказываний аудитории.
Вот здесь, как мне кажется, и кроется одна из причин, мягко говоря, слабого успеха ETV+ у русского зрителя. С одной стороны – ведущий Урмас Вайно как-то не шибко обращал внимание на робкие попытки Дарьи что-то сказать. А с другой – говорят же: как ты сам себя поставишь, так к тебе и будут относиться.
Что тут причина, а что следствие – это как про курицу и яйцо…