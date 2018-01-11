Страсти по Первому Балтийскому: новый сезон

Канал ETV в минувшую среду посвятил этой теме очередной выпуск передачи „Suud Puhtaks“ («Поговорим начистоту»). В студии собрался впечатляющий синклит специалистов: политики, журналисты, чиновники, медиаэксперты (новая загадочная профессия).

Ведущий Урмас Вайно предложил аудитории в качестве базисных следующие вопросы. Является ли ПБК единственно возможным средством доведения информации об Эстонии до её русскоязычных жителей или же он льёт воду на пропагандистскую мельницу Кремля? Каково состояние русскоязычных СМИ в Эстонии?

Смотрины без жениха

Пересказывать содержание всей дискуссии, занявшей суммарно около полутора часов эфирного времени, – занятие и бессмысленное и неблагодарное. Выхватывать отдельные реплики из общего контекста – значит заведомо искажать смысл разговора в студии. Поэтому просто поделюсь своими впечатлениями рядового телезрителя и сложившимся на их основе мнением.

Первое и самое общее: а для чего, собственно, было созвано высокое собрание? По-моему, целый ряд декабрьских публикаций в газетах и интернете практически полностью исчерпал эту тему. К тому же «декабрьская волна» отнюдь не стала в этом смысле каким-то открытием: страсти по ПБК возникают в нашем обществе регулярно. И ничего принципиально нового в этот раз с телеэкрана не прозвучало. Ну, разве что, высказанный в сослагательном наклонении вопрос: а не стоит ли республиканским органам власти активнее пользоваться возможностями ПБК в качестве канала как наиболее авторитетного для русскоязычной аудитории, чтобы тем успешнее доводить до неё – аудитории – информацию о жизни в Эстонии?

Так ведь и этот аспект проблемы уже обсуждался…

Единственный, с мой точки зрения, несомненный плюс такого разговора начистоту, заключается в следующем: он стал дополнительным подтверждением актуальности проблемы. То есть эстонское общество всерьёз озабочено тем, чтобы его русскоязычная часть имела адекватную и объективную информацию о происходящем в нашей стране, о её жизни, о заботах и чаяниях государства и каждого жителя лично.

Не могу судить, насколько этот разговор в эфире был интересен и полезен для эстонского зрителя. Видимо, всё-таки был, потому что иначе его просто не стали бы вести. Но вот в том, что именно эта передача была бы очень полезна для русскоязычного телезрителя, у меня нет ни малейших сомнений. К сожалению, единственным, кто обратил на это внимание (по крайне мере, единственным, кто огласил своё мнение на этот счёт), да и то в самом конце передачи, стал старейшина таллиннского района Кесклинн Владимир Свет. Так что достоинства и недостатки невесты обсуждались в отсутствие жениха…

Информировать или пропагандировать?

Точно с хронометром в руке я не засекал, но, по-моему, больше половины эфира заняло обсуждение вопроса – является ли ПБК рупором кремлёвской пропаганды или же он всё-таки – хоть и в недостаточном объёме – информирует жителей Эстонии об актуальных событиях в стране и мире.