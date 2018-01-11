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Что происходит? Эстония потребовала от Facebook, Microsoft и Google рекордное количество данных о жителях страны

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Facebook. | ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

Эстонские правоохранительные органы требуют от больших зарубежных технологических фирм все больше данных о гражданах Эстонии и их аккаунтах, сообщает портал Tehnika.

Больше всего интерес со стороны правоохранительных органов вырос к аккаунтам Google. В прошлом году в первом полугодии была запрошена информация об аккаунтах в Google 100 жителей Эстонии. Для сравнения: в 2016 году таких запросов было всего 58.

Кроме этого, правоохранительные органы за этот же период 29 раз интересовались аккаунтами жителей Эстонии в социальной сети Facebook. В 63 процентов Facebook информацию предоставил. В первом полугодии 2016 года было всего 20 таких запросов.

Microsoft предоставляла данные об аккаунтах жителей Эстонии правоохранительным органам в первые шесть месяцев 2017 года 11 раз.

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