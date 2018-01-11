Майлис Репс: дети с особыми потребностями в обычном классе? Да!

Вчера в Рийгикогу был принят законопроект, направленный на то, чтобы улучшить жизнь наших учеников - сделать так, чтобы дети могли получать в школе дополнительную поддержку, которая требуется именно им, и именно в том объеме, в котором она необходима, пишет Министр образования и науки Майлис Репс.
Уже более 10 лет назад система образования в нашей стране взяла курс на инклюзивное образование, и необходимость изменить привычную нашему обществу систему, при которой для учеников с особыми потребностями в школах создавали спецклассы с ограниченным количеством мест, безусловно, назревала давно.
От представления о том, что ученик с особыми образовательными потребностями это непременно ребенок, которому был поставлен определенный диагноз, следует отойти. Особые потребности разнообразны, и под фактом, что ученику в какой-то момент может потребоваться помощь в учебе, в вопросах социализации или психологическая поддержка, не требуется подписи врача. Конечно, есть особые потребности, при которых необходима медицинская помощь, однако и в таком случае это не обязательно означает, что ребенок не способен учиться в одном классе с детьми, которым такая поддержка не требуется, или обязательно должен учиться в спецклассе на протяжении всех девяти лет основной школы. Даже у учеников с одинаковым диагнозом потребности в поддержке могут быть очень разными и вовсе необязательно, что наилучшим вариантом для них будет учиться в одном спецклассе. Независимо от того, сколько детей с потребностями учится в классе, три или десять, поддержка должна быть обеспечена каждому. Для этого система должна стать гибкой.
Статистика показывает, что поддержка того или иного рода в нашей стране нужна каждому пятому ученику, всего таких детей порядка 28 000, то есть тема актуальна для очень большого круга людей. Бурные дискуссии на эту тему в последние месяцы велись и в СМИ, и в Рийгикогу, и при рассмотрении нового подхода к обучению детей с особыми потребностями, несомненно, нужно учитывать большое количество аспектов.
В первую очередь с новым законопроектом изменится сам подход к организации обучения в школе. В числе приоритетов - исходить именно из потребности ребенка в поддержке и того, что услуги опорных специалистов должны стать более доступными. С принятием законопроекта у школ не отнимут возможность формировать спецклассы для детей с особыми потребностями, и специальные государственные школы также закрывать не планируется. Однако при формировании таких классов и определении максимального числе учащихся у команды опорных специалистов, учителей и директора школы должно быть право голоса - именно им следует определять, исходя из потребностей ребенка, какой способ обучения подойдет для него лучше всего.
Именно школа несет ответственность за установление необходимости оказания ученику поддержки. Первичные меры поддержки также оказываются непосредственно в школе - например, ребенку помогают педагоги или опорные специалисты, школа организует индивидуальное или групповое обучение. Если требуется более интенсивная поддержка, то имеется возможность привлечь специалистов и вне школы - экспертов в области образования, социальной сферы или здравоохранения. Государство по-прежнему координирует работу сети консультационных центров, но специалисты Rajaleidja и консультативные команды теперь смогут дать консультацию и оказать поддержку гораздо оперативнее.
Государство планирует увеличить автономию местных самоуправлений, предоставить им больше возможностей для того, чтобы наилучшим образом организовать получение образования для детей, которые проживают непосредственно в данном регионе. При этом государство вовсе не планирует просто переложить ответственность на муниципальные власти - из государственного бюджета местным самоуправлениям и владельцам частных общеобразовательных школ будет выделено дополнительно порядка 22 миллионов евро для того, чтобы организовать для детей с особыми потребностями подходящие условия для обучения.
Необходимо пересмотреть и распределение ответственности между государством и местными самоуправлениями. Принятие законопроекта не означает, что, например, в новом учебном году в муниципальные школы придет большое число детей с особыми потребностями - уже сейчас три четверти детей, нуждающихся в поддержке, ходят в школы, которые находятся в ведении местного самоуправления. Министерство образования не собирается закрывать ни одну государственную школу - они будут существовать до сих пор, пока на них есть спрос. При этом мы предлагаем самоуправлениям возможность в будущем взять их в свое ведение - подчеркиваю, что предлагаем, а не обязуем. При этом, если школа перейдет к местному самоуправлению, то вовсе не отпадает требование соответствовать государственным стандартам - школа должна им соответствовать независимо от того, в чьем ведении она находится.
Несомненно, возникает вопрос, где взять столько опорных специалистов. Реальность такова, что сейчас многие специалисты работают с частичной нагрузкой и получают соответствующую зарплату. Ситуацию поможет улучшить реорганизация работы опорных специалистов - если брать специалистов на работу с полной занятостью или с большей нагрузкой, то специалисты, люди с высшим образованием, станут получать достойную зарплату и должность опорного специалиста станет более привлекательной. Помимо этого, актуально и дополнительное обучение для учителей, которое предлагают наши университеты.
Многие также обеспокоены тем, что если ребенок с особыми потребностями придет в обычный класс, то он станет жертвой издевательств со стороны одноклассников. Много говорится о том, что дети жестоки, и совместное обучение не пойдет на пользу ни одним, ни другим. На самом деле, чем раньше ребенок привыкнет к мысли о том, что все люди разные, а некоторые довольно сильно отличаются от других, тем проще для него самого. Каким образом у ребенка формируются подобные ценности - зависит во многом от того, какое отношение со стороны взрослых он наблюдает, какой пример подают родители и учителя.
Понятно, что, когда речь идет о теме, важной для такого большого числа людей, непременно возникает множество вопросов, как практических, так и моральных. Рийгикогу принял решение, которое коснется родителей, опорных специалистов, учителей и директоров школ, работников местного самоуправления и многих других, и среди них обязательно есть и те, кто будет категорически не согласен. Однако сделано самое главное - благодаря этому решению сделан шаг для того, чтобы для детей, которым по тем или иным причинам нужна помощь, открылись возможности жить обычной школьной жизнью и получать ту поддержку, которая им необходима.