Майлис Репс: дети с особыми потребностями в обычном классе? Да!

Уже более 10 лет назад система образования в нашей стране взяла курс на инклюзивное образование, и необходимость изменить привычную нашему обществу систему, при которой для учеников с особыми потребностями в школах создавали спецклассы с ограниченным количеством мест, безусловно, назревала давно.

От представления о том, что ученик с особыми образовательными потребностями это непременно ребенок, которому был поставлен определенный диагноз, следует отойти. Особые потребности разнообразны, и под фактом, что ученику в какой-то момент может потребоваться помощь в учебе, в вопросах социализации или психологическая поддержка, не требуется подписи врача. Конечно, есть особые потребности, при которых необходима медицинская помощь, однако и в таком случае это не обязательно означает, что ребенок не способен учиться в одном классе с детьми, которым такая поддержка не требуется, или обязательно должен учиться в спецклассе на протяжении всех девяти лет основной школы. Даже у учеников с одинаковым диагнозом потребности в поддержке могут быть очень разными и вовсе необязательно, что наилучшим вариантом для них будет учиться в одном спецклассе. Независимо от того, сколько детей с потребностями учится в классе, три или десять, поддержка должна быть обеспечена каждому. Для этого система должна стать гибкой.

Статистика показывает, что поддержка того или иного рода в нашей стране нужна каждому пятому ученику, всего таких детей порядка 28 000, то есть тема актуальна для очень большого круга людей. Бурные дискуссии на эту тему в последние месяцы велись и в СМИ, и в Рийгикогу, и при рассмотрении нового подхода к обучению детей с особыми потребностями, несомненно, нужно учитывать большое количество аспектов.

В первую очередь с новым законопроектом изменится сам подход к организации обучения в школе. В числе приоритетов - исходить именно из потребности ребенка в поддержке и того, что услуги опорных специалистов должны стать более доступными. С принятием законопроекта у школ не отнимут возможность формировать спецклассы для детей с особыми потребностями, и специальные государственные школы также закрывать не планируется. Однако при формировании таких классов и определении максимального числе учащихся у команды опорных специалистов, учителей и директора школы должно быть право голоса - именно им следует определять, исходя из потребностей ребенка, какой способ обучения подойдет для него лучше всего.

Именно школа несет ответственность за установление необходимости оказания ученику поддержки. Первичные меры поддержки также оказываются непосредственно в школе - например, ребенку помогают педагоги или опорные специалисты, школа организует индивидуальное или групповое обучение. Если требуется более интенсивная поддержка, то имеется возможность привлечь специалистов и вне школы - экспертов в области образования, социальной сферы или здравоохранения. Государство по-прежнему координирует работу сети консультационных центров, но специалисты Rajaleidja и консультативные команды теперь смогут дать консультацию и оказать поддержку гораздо оперативнее.