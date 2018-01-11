Встречаем! В Эстонию прибыли первые в этом году беженцы - из Сирии и Эритреи

На этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли из Турции две внесенных в квоту семьи беженцев, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел. В одной семье пять, в другой шесть человек. Обе семьи - это родители и их дети. Семьи размещены в центре беженцев в Вао.

На этой неделе в Эстонию по миграционной программе ЕС прибыли также из Италии две женщины родом из Эритреи, они размещены в центре Вягева.

По словам пресс-секретаря Министерства социальных дел, у всех прибывших в январе по миграционной квоте взрослы главным образом основное образрвание и есть опыт работы.

Это первые прибывшие в этом году в Эстонию внесенные в квоту беженцы.

В рамках миграционной программы ЕС к настоящему моменту в Эстонию перемещены 188 человек, в том числе 41 из турции и шестеро из Италии. Все до настоящегшо времени перемещенные в Эстонию из Италии беженцы родом главным образом из Эритреи.

Около половины перемещенных в Эстонию по квоте беженцев в Эстонии не находятся.