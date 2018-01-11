Видео: в Эстонии законно распространяется ненависть в отношении людей

Молодой человек Томи-Клаус Каллавус словесно атакуют на своем канале Youtube реальный людей из-за их сексуальной ориентации и хобби, и намекает зрителям, что «он может дать огня для того, чтобы зажечь факел», если кто-то выразит желание.

По словам жертвы словесных нападений Кристена Круузимяги, никогда не знаешь, являются ли данные слова «предупредительным выстрелом» или нет.

Юрист Центра по правам человека Келли Гросстхал отметила, что Пенитенциарный кодекс Эстонии не дает возможность остановить распространение риторики ненависти, которая представляет серьезную опасность для меньшинств. Число самоубийств среди представителей ЛГБТ-сообщества в таких случаях печальное, отмечает и Круузимяги и глава ЛГБТ общества Кристель Раннаяэре.

Интернет-констебль Маарья Пунак отмечает, что в данном случае имеет место плохое чувство юмора Каллавуса, а также его неумение говорить о проблемных темах. По ее словам, основания для вмешательства констебля нет, но следователь может решить иначе.

В начале января автор канала Sario TV был призван в армию,и поэтому Postimees с ним связаться не удалось. По словам пресс-секретаря Сил обороны Эстонии Симмо Саара, молодой человек в форме не может комментировать такие действия, но Силы обороны ожидают от служащих корректного поведения и такие заявления не приемлемы.