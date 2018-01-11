Фото, видео: в цепной аварии в центре Таллинна столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, автомобили остановились перед светофором, но ехавший сзади водитель Volvo по какой-то причине не заметил этого вовремя и врезался в автомобиль Mini Cooper.

В результате столкновения Cooper отбросило на стоящий впереди автомобиль Subaru, а тот, в свою очередь, отбросило в автомобиль Volkswagen.

К счастью, в аварии люди не пострадали.