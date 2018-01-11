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Фото, видео: в цепной аварии в центре Таллинна столкнулись четыре автомобиля

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Сегодня вечером в Таллинне на Тоомпуйестеэ произошла цепная авария, в которой столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, автомобили остановились перед светофором, но ехавший сзади водитель Volvo по какой-то причине не заметил этого вовремя и врезался в автомобиль Mini Cooper.

В результате столкновения Cooper отбросило на стоящий впереди автомобиль Subaru, а тот, в свою очередь, отбросило в автомобиль Volkswagen.

К счастью, в аварии люди не пострадали.

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