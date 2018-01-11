Фото, видео: в цепной аварии в центре Таллинна столкнулись четыре автомобиля
11 января 2018 г., 18:34
Сегодня вечером в Таллинне на Тоомпуйестеэ произошла цепная авария, в которой столкнулись четыре автомобиля.
По предварительным данным, автомобили остановились перед светофором, но ехавший сзади водитель Volvo по какой-то причине не заметил этого вовремя и врезался в автомобиль Mini Cooper.
В результате столкновения Cooper отбросило на стоящий впереди автомобиль Subaru, а тот, в свою очередь, отбросило в автомобиль Volkswagen.
К счастью, в аварии люди не пострадали.