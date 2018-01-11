14-летняя девушка мечтала улететь в Японию работать моделью, но ее сняли с рейса

Транспортным правоохранителям несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве, сообщает портал Newsru.com.

Самолетом она вылетела из Абакана в Красноярск, затем в Хабаровск, откуда планировала отправиться в Токио. Девушка также сообщила, что ее родители занимаются бизнесом и к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно. Слова ребенка подтвердили в телефонном разговоре сами родители.

Но так как документов, формально необходимых для вылета несовершеннолетней за рубеж, у нее не было, стражи правопорядка отвезли девушку в Центр оказания помощи семье и детям города Хабаровска. Оттуда ее позже забрали родители. При этом информация о самостоятельном путешествии подростка была направлена в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Хакасия.

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте майора полиции Марины Пискуновй, инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. "Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет, вполне взрослый и может самостоятельно принимать решения. Только за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Беларусь", - рассказала майор.