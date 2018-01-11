Житель Нарва-Йыэсуу задумал построить первое в городе спортсооружение

По плану предпринимателя Виктора Спицы, много лет занимающегося рекламным бизнесом и уже зарегистрировавшего некоммерческое объединение «Kompass Spordiklubi», открытие нового спортхолла в Нарва-Йыэсуу вполне реально в конце 2019 года. Но, правда, многие вопросы пока еще в процессе решения, пишет Северное Побережье.

Спица рассказал «Северному побережью», что с местными властями решается вопрос о выделении городской земли у пересечения улиц Айа и Мере. Также ищется вариант внешнего софинансирования проекта.

Лоббирование инициативы ведется по всем фронтам: предварительный эскиз будущего спортхолла 10 января был показан в Фонде развития предпринимательства (EAS), а 12 января его увидит премьер-министр Юри Ратас во время запланированного визита в Нарва-Йыэсуу.

Площадь строительства составит около 2000 квадратных метров. По замыслу инициатора, спортхолл вместит под своей крышей пару теннисных кортов, несколько спортзалов, кафе, а также спортивную комнату для детей. Рядом обустроят игровые спортплощадки под открытым небом.

— Это будет первое крытое спортивное сооружение в Нарва-Йыэсуу, — подчеркивает Виктор Спица важность своей инициативы. — Мы уделим повышенное внимание возможностям заниматься спортом детям, потому что им здесь пойти тренироваться пока некуда, ближайшие спортивные школы — в Нарве и Силламяэ. Так что строить это просто необходимо, — уверен предприниматель, рассуждающий прежде всего с позиции местного жителя.

Спица также отметил, что участок городской земли, который он рассчитывает получить от самоуправления под застройку, уже давно планировался под строительство спортсооружений, в частности кортов, однако из-за разного рода проблем ничего там не воплотилось. Теперь же при интересе и участии частного капитала дело может сдвинуться с мертвой точки — и уже в этом году участок думают начать подготавливать, чтобы собственно строительство вести в 2019-м.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в своем комментарии «Северному побережью» подтвердил, что город заинтересован в строительстве спортхолла на муниципальной земле. Но он отметил, что поскольку речь идет о новом здании, то потребуется еще и выполнение детальной планировки: «Предприниматель об этом осведомлен и согласен на это условие».

Ильин соглашается с утверждением, что спортсооружений городу Нарва-Йыэсуу давно не хватает:

— Спортивных сооружений как таковых у нас практически нет, а есть только спортзал в школе и спортплощадка возле нее. Но нет такого многофункционального закрытого типа спортивного комплекса, который можно использовать круглогодично. Еще есть бассейны и тренажерные залы в спа-заведениях, но это уже другое, — обрисовал мэр ситуацию в данной области.

Он также напомнил, что подобные сооружения, наличие возможностей для занятий спортом — это один из магнитов, способных привлекать новых жителей.

Одновременно с этим новым проектом, по рассказу мэра, идут разговоры с потенциальным инвестором на предмет застройки большой муниципальной площадки в центре Нарва-Йыэсуу по улице Яана Поска, 26. В 2017 году безрезультатно прошел конкурс предложений относительно использования этого участка, но теперь у одного лица все же возник определенный интерес.

— Речь идет о торгово-коммерческом использовании участка, — рассказывает Максим Ильин (на снимке). — И также мы взвешиваем вариант использовать часть той площади для строительства новой горуправы, потому что переезжать из нынешнего здания мы в любом случае куда-то будем.

Необходимость переезда органов местной власти города Нарва-Йыэсуу назрела, по словам мэра, и с учетом выросшей после административной реформы численности людей, и особенно из-за ненадлежащего состояния нынешних помещений, которых к тому же просто недостаточно.

— Мы делали проект реконструкции этого здания, но она, по расчетам стоимости, сравнима со строительством нового. Тогда лучше построить что-то новое, чтобы учесть все пожелания и нужды, — объяснил Ильин.