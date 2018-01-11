Один из самых обсуждаемых переходов в российском футболе оказался выдумкой мошенников?

Первоначально "Спартак" предложил за игрока восемь миллионов евро, однако Тиагу Тавейра, представившийся агентом игрока, сразу же заявил, что к бразильцу проявляют интерес испанские, итальянские и английские клубы. Две недели новостные ленты регулярно пополнялись новостями о том, что стороны уже практически договорились о трансфере и бразилец должен пройти медосмотр для перехода в "Спартак", но за каждой такой новостью появлялись сообщения, о том, что стороны опять не сошлись в цене.

Сам защитник "Сантоса", которому надоели сплетни, мешающие сосредоточиться на тренировках и играх распространил специальное заявление: "В последнее время обо мне ходит много разных слухов, и я бы хотел прояснить ситуацию. Многие люди представляются моими агентами и выходят на рынок, преследуя свои интересы. Это подрывает и моё имя, и имя моих настоящих агентов. Хотел бы сообщить, что мои интересы представляют Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они имеют право вести переговоры и делать заявления от моего имени. На сегодня я сосредоточен только на проведении хорошей предсезонной подготовки с „Сантосом“, а всё остальное поручаю агентам. Все остальные люди, которых я не упомянул выше, не являются моими представителями и не могут действовать от моего имени", — говорится в заявлении Вериссимо.