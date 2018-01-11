Партия реформ получила почти 575 000 евро

Как стало известно BNS из предоставленных парламентской комиссией по надзору за финансированием партий данных , в четвертом квартале Партия реформ собрала в качестве пожертвований от частных лиц 169 985 евро, в качестве членских взносов в кассу партии поступило 2026 евро и из госбюджета реформисты получили 401 995 евро. Доход от активов партии в четвертом квартале составил 507 евро.

Таким образом, Партия реформ в четвертом квартале прошлого года получила в общей сложности 574 473 евро.

Крупнейшее пожертвование Партии реформ поступило в четвертом квартале от предпринимателя Индрека Рахумаа, который передал реформистам 65 000 евро. Матвей Никитенко пожертвовал организации 20 000 евро.

В третьем квартале прошлого года Партия реформ собрала в общей сложности 411 223 евро.