Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Партия реформ получила почти 575 000 евро

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Партия реформ. | ФОТО: Сандер Ильвест

Партия реформ в четвертом квартале прошлого года собрала за счет членских взносов, пожертвований и субсидий из государственного бюджета в общей сложности почти 575 000 евро.

Как стало известно BNS из предоставленных парламентской комиссией по надзору за финансированием партий данных , в четвертом квартале Партия реформ собрала в качестве пожертвований от частных лиц 169 985 евро, в качестве членских взносов в кассу партии поступило 2026 евро и из госбюджета реформисты получили 401 995 евро. Доход от активов партии в четвертом квартале составил 507 евро.

Таким образом, Партия реформ в четвертом квартале прошлого года получила в общей сложности 574 473 евро.

Крупнейшее пожертвование Партии реформ поступило в четвертом квартале от предпринимателя Индрека Рахумаа, который передал реформистам 65 000 евро. Матвей Никитенко пожертвовал организации 20 000 евро.

В третьем квартале прошлого года Партия реформ собрала в общей сложности 411 223 евро.

Наверх