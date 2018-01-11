Свидетельница жуткого ДТП с троллейбусом в центре Риги: как сильно подбросило мужчину!

Одна из свидетельниц трагедии поделилась своими переживаниями и рассказала, как обстояло дело. По ее словам, троллейбус ехал на зеленый свет, но на большой скорости. Мужчину, который переходил дорогу, буквально подбросило в воздух, сообщает портал Rus.TVNET.

«Господи, на наших глазах на улице Матиса троллейбус сбил человека!!! Скорость ужасная была, человека подкинуло так, что все лобовое стекло у троллейбуса разбито!!! был такой сильный удар, не поняли сначала, что произошло, потом видим, человек лежит на дороге.... кровь... это ужас!!! Не знаем, как все сейчас там... Ехал троллейбус на зеленый, мы стояли на красный, но какая должна быть скорость, чтобы человека так подбросило!!! Сердце болит, не дай Бог! Проезжали, видно, что человек был хорошо одет, шел, видно, задумался... Пожалуйста, дорогие друзья, будьте внимательны, не отвлекайтесь на телефоны в то время, когда переходите дорогу. Даже если зеленый, смотрите по сторонам, это очень страшно!!!», - рассказала она.

Позже полиция сообщила, что пешехода сбил троллейбус «Шкода», за рулем которого был мужчина.

Представитель «Rīgas satiksmes» Байба Барташевича-Фелдмане указала, что водитель ехал со скоростью примерно 30 км/час, а пешеход не заметил запрещающий сигнал светофора. На данный момент изучаются кадры системы видеонаблюдения.

Водитель троллейбуса считается опытным работником - на предприятии он с 1992 года и трудился без нарушений. Он рассказал, что не успел среагировать, так как мужчина выскочил на дорогу внезапно.

Обстоятельства аварии расследуются.